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浙江“渔三代”用大黄鱼奏响海洋牧歌

2024年06月01日08:58 | 来源：中国新闻网
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中新网温州5月31日电 (曹丹 周舟)晚上十点，在浙江省温州市平阳县30多海里外的南麂岛渔业养殖基地里，一条条刚捕捞上岸的金色大黄鱼不停地跳跃着，渔民们麻利地进行分拣，放进海水和碎冰混合的低温箱里。

“今晚我们要打捞3000斤大黄鱼。”九三学社社员、温州海派渔业有限公司董事长林端萍介绍，“我们都是定制化捕捞，客户定多少我们当晚就捕捞多少，保持大黄鱼新鲜口感。端午临近，大黄鱼用于送礼、酒店宴席较多。”

林端萍是土生土长的南麂岛人，父亲和爷爷都是渔民。从浙江海洋学院(现浙江海洋大学)毕业后，她开始到电力部门上班，两年后决定回到家乡，和父亲一起从事大黄鱼养殖工作。“大海就像一个巨大的能量池，回到家乡的我总觉得能量满满。”林端萍说。

南麂岛海域每年冷暖洋流交汇，天然饵料丰富，是野生大黄鱼产卵与洄游索饵的理想地。在江浙一带，大黄鱼是家家户户必备的菜肴，但是传统的水产养殖低产低效，当地渔民用“靠经验、靠体力、靠天气”道出了这个行业的困境。

“网箱养鱼是海水养殖的主要方式之一。传统网箱结构简单，框架主要是木板和泡沫板。我结合浙江海洋大学的研究成果，引进挪威的技术，用深水抗风浪网箱设备养殖大黄鱼，具有抗风浪能力强、养殖容量大、养殖场环境好等优点。”站在捕捞的渔船上，林端萍指向养殖区浮动的圆形网箱介绍，“这里最大的网箱周长达96米，每个网箱内有上万条大黄鱼，年产量有了大幅度提升。”

科技赋能助力大黄鱼产业丰收。为了让自己的大黄鱼成为消费者眼中的“放心鱼”，林端萍将每条大黄鱼都附上溯源二维码，消费者在扫码后可以了解这条鱼的投苗、养殖、捕捞等全过程信息。一目了然的“身份”信息，让林端萍的大黄鱼广受市场好评。

单丝不成线，孤木难成林。回到南麂岛创业稳定后的林端萍，开始将目光从养殖基地投向更远的远方。“乡村有很多值得向全世界消费者‘安利’的农产品。”林端萍说。

南麂大黄鱼、平阳鸽蛋、怀溪番鸭、平阳马蹄笋、吴垟山饭糍、益蜂堂土蜂蜜……林端萍对平阳县的农产品如数家珍。2021年，林端萍与青年农创客联合设立了平阳县农创客联合会并出任会长，为当地200多名农创客打造了属于自己的“娘家”，共奔乡村振兴致富路。

开办农创客供销共富市集、打造年货节、探索直播带货模式……在农创客丰富的知识储备和活跃的创新思维带动下，越来越多的乡村“土特产”摇身一变，成为致富路上的“新招牌”。

今年5月，温州市大黄鱼产业联合会成立，林端萍当选首届会长。“第一产业是可以跨界致富的。去年，我开始探索一、三产业融合下的致富模式，在南麂岛设立了海洋牧歌渔旅体验园，为游客提供海钓休闲、亲子游园、捕捞体验等服务。”林端萍说。

林端萍的故事只是之江大地上无数青年返乡创业的一个缩影。在浙江全面加强“三支队伍”建设背景下，九三学社浙江省委会充分发挥在科学技术、医疗卫生、高等教育等领域的人才和智力优势，以问题为导向，以调研为抓手，助力社员为乡村全面振兴赋能添智。

谈及未来，林端萍希望推动乡村产业向纵深发展：一方面联合温州市大黄鱼养殖户，打响温州大黄鱼地理标志品牌商标，另一方面鼓励更多青年人才来到乡村，为乡村振兴注入新活力的同时，找到属于自己的人生舞台。

(责编：王震、杨迪)
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