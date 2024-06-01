中新网北京5月31日电 (尹倩芸)今年年初，生成式AI行业掀起应用落地热潮，其中涌现一批中小创新企业。国内数据分析机构月狐数据认为，未来AI应用的生态繁荣，中小企业是关键。

据月狐研究院监测数据显示，在2023年大模型备案数量仅达150个左右，但进入2024年，国内大模型布局开始加速，今年1至4月，超过700个大模型通过网信办备案，当前备案模型数量仍在持续增加。

其中，不仅是字节系、百度系、腾讯系等头部厂商在加快AI应用的开发和布局，许多中小企业也布局生成式AI应用。月狐数据表示，对于大量的非头部大厂、云计算公司而言，通过采买基础设施服务来构建在成本、降低技术进入门槛上有着更显著的优势。

近日，字节火山引擎发布豆包大模型，宣布使用成本大幅度降价，也掀起了生成式AI领域的新一轮竞争。月狐数据认为，模型价格降低有利于未来越来越多的中小企业参与其中，为中小企业大幅度降低创新试错成本，开启大模型领域的商业化探索，并利用自身的垂直知识、领域知识训练模型，推动AI行业应用创新从大公司主打向中小企业为主的转变，构建出繁荣的应用生态。

除了推动海量中小企业上AI之外，模型价格的降低还将可能改变当前AI大模型应用存在的用户留存的习惯问题。

月狐数据提到，由于算力成本的影响，AI应用在使用时往往为用户设置了一定的使用门槛或限制条件，比如部分文生图应用，限制用户每天仅能生成5张或10张图，如有更多需求则需付费，但在当前的模型能力和提示词复杂要求下，用户往往很难短期内真正实现希望的效果。但在用户在没有对大模型形成使用依赖和习惯时，就已无法低成本使用大模型，影响了大模型的用户留存。

据其数据显示，从去年11月至今，生成式AI行业移动端全网渗透率正持续上升，2024年4月对比2023年11月，渗透率已翻两倍，但进入2024年后，目前渗透率增速有所调整，从用户粘性数据来看，国内头部的大模型Web端应用用户平均访问时长在3分钟左右，总体上看还有较大的提升空间。

月狐数据认为，未来在模型成本降低的条件下，AI应用使用门槛和限制有望大幅度降低，推动用户对生成式AI应用的长期使用。

(责编：王震、杨迪)

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