中新网常州5月31日电(记者 魏园 肖玉笛 唐娟)江苏省工业和信息化厅副厅长黄萍31日在常州表示，江苏聚焦“1650”产业体系建设，坚持以产业科技创新为引领，着力巩固传统产业领先地位，加快打造具有国际竞争力的战略性新兴产业集群，积极布局建设未来产业，全力构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系。

江苏制造业发展的“新”，主要体现在产业结构上。数据显示，2023年江苏全省工业战略性新兴产业、高新技术产业产值占规上工业比重分别达41.3%、49.9%(2024年一季度达50.2%)，高新技术产品出口额占全省外贸出口比重达33.6%。新能源汽车、动力电池、太阳能电池“新三样”出口额达1949亿元、居全国第一。

突出新业态新模式，江苏积极布局建设未来产业，抢占新质生产力发展新赛道。在布局谋划和政策支持上，江苏将氢能、新型储能、第三代半导体、低空产业、商业航天、氢燃料汽车、人工智能、先进计算、元宇宙等未来产业纳入“1650”产业体系重点产业链，并制订出台支持元宇宙、人形机器人等未来产业发展的专项政策举措。

在前沿技术创新应用上，江苏围绕第三代半导体、商业航天、氢燃料汽车、生物制造等未来产业重点领域，组织实施一批技术攻关项目，推广应用一批未来技术(产品)，推动未来产业新产品、新应用加速落地。

在应用场景和先导区建设上，江苏围绕区块链、元宇宙、通用智能等重点方向，定期遴选发布典型应用场景清单、打造标杆示范场景，支持南京、无锡、苏州分别建设国家人工智能创新应用先导区、国家区块链发展先导区和国家级车联网先导区。

“下一步，我们将研究出台支持第三代半导体高质量发展、人工智能全面赋能新型工业化等政策意见，会同相关部门培育一批未来产业先导区，建设专业化、市场化的概念验证中心、中试验证平台，体系化推进技术供给、产品打造、主体培育、场景丰富等工作，加速未来产业发展。”黄萍说。

(责编：王震、杨迪)

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