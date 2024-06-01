中新网杭州5月31日电(奚金燕 蓝伊旎)新质生产力是什么？在浙江，也许是有了高效运转的“产业互联网平台”，采购制造更集约；也许是依托昼夜不息的“未来工厂”，生产更高效；也许是有了脑机科技，未来生活变得可期可盼……一个个微观视角构成了映照浙江加快发展新质生产力的宏观视野。

工业是省域经济的压舱石，也是发展新质生产力的主赛道。作为民营经济大省，浙江因地制宜以“新型工业化”为重要抓手，以“技术创新+制度创新”驱动产业创新与市场创新。过去一年，浙江工业增加值接近3万亿元，成功“锻造”出绿色石化、现代纺织与服装、高端软件、智能物联产业集群4个万亿级产业集群。

“新”在何处？

新质生产力，酝酿的是生产要素的变革、生产力的跃迁。

数据作为新生产要素，是时下热门的创业创新领域。在杭州高新区(滨江)的“中国数谷”，这里集聚了一批从事数据技术服务、数据产品开发、数据流通服务、数据安全服务等龙头企业，演绎了一个又一个“点数成金”的生动故事。

数据如水。为助力数据合规高效流通，安恒信息自2016年起便积极探索人工智能在数字安全领域的深度应用，开发出了相关安全大模型，并应用于杭州亚运会的网络安全保障工作之中。

“举个例子，最早保障G20峰会的时候，一个场馆需要配6到7个人，到去年亚运会的时候只需要3到4个人就够了，这就是AI带给安全运营最大的变化。”企业相关负责人说。

发展新质生产力并非忽视、放弃传统产业。走进位于嘉兴市秀洲区的嘉兴云切供应链管理有限公司，四块显示屏滚动着平台的实时数据，尤为醒目。

“钢板切割是一个万亿级市场。传统的钢板切割企业与客户之间普遍高度离散，且传统钢板切割设备效率低、产能浪费、质量较差。”企业相关负责人介绍。

据介绍，为帮助企业降低钢板切割成本，该平台运用5G+物联网、云计算、人工智能等新一代信息技术，可以实现共享原材料、共享切割设备、共享管理及切割技术。

资源“跨界”配置发展的背后，是浙江对新型工业化的持续深入探索，人工智能融合赋能已经新的发展方向。

如今在浙江，越来越多走上了“人工智能+产业互联网”的升级路径，聚焦产业数据的汇聚、工业知识的封装和行业模型的打造，采用通过人工智能等技术打通产品、企划、设计、商品、零售全链条，进而实现“产业链+供应链+价值链”新商业模式的转型。

奔向何方？

当下，科技与日俱进，创新层出不穷，不仅照亮了未来生活的无限可能，更深刻重塑着生产力诸要素，为高质量发展注入澎湃动力。

走进杭州城西未来科技城，在繁忙的车流中，可以看到有顶着两个“小耳朵”的自动驾驶汽车奔跑在路上，它们正在为未来实现商业化运营作准备。

从外观上看，自动驾驶车辆与普通车辆差别不大，只是车顶上有两个“小耳朵”，是4D毫米波雷达、激光雷达以及高清摄像头等传感设备，全车搭载了50个高清车规级传感器。车辆启动后，安全员的双手放在方向盘下侧，无需任何操作，车辆可自主平稳向前行驶。

相关自动驾驶企业负责人表示，自落地杭州后，感受到杭州在审慎、包容、鼓励创新的原则上不断加大对智能网联汽车产业的支持，未来会积极拓展自动驾驶的运行范围，比如核心CBD、交通枢纽等区域，为杭州市的未来出行和智慧城市建设贡献力量。

走进位于浙江强脑科技有限公司，同样可以切实感受到“科技改变生活”。只见公司智能仿生手体验官穿戴仿生手，在电子琴上灵活舞动，奏出一曲美妙乐曲。公司负责人介绍，通过非侵入式脑机接口技术与人工智能算法高度整合，这款智能仿生手能够帮助上肢截肢的残障人士无障碍生活。

AI人工智能、区块链、算力、元宇宙……走进浙江，就会发现未来产业的创新图景，已经真实展开。2023年，浙江高新技术产业占该省规上工业增加值的67.1%，规上工业企业研发费用支出占营收的比重达到3.1%。

浙江省经信厅相关负责人表示，接下来浙江将深化“415x”先进制造业集群培育工作，全面落实产业链“链长+链主”制，在数字经济、新能源、新材料、生物医药、高端装备等重点领域培育一批战略性新兴产业，构建一批新质生产力增长引擎。

动力何来？

新产业、新赛道，离不开“新生态”。

经过40多年的高速发展，浙江经济已然到了高质量发展的关键拐点。如何摆脱传统的路径依赖，破解成长的烦恼，这就要求企业需要定力，走过漫长的蛰伏期。而政府需要做的是，如何呵护企业的这种定力，帮助企业跃过“关键一跳”。

在清华大学五道口金融学院副院长、金融学讲席教授田轩看来，中国经济增长已经从高速度转向高质量增长。激励民营企业创新，不仅需要有容忍失败的文化氛围，还需要新的创投组织形式，以及保护创新型企业不受短期资本干扰。

如今在浙江，政、银、企正在协同发力构建起全新的产业金融生态，为未来产业注入更多“耐心资本”。

位于浙江湖州的德清是国内唯一一个以县域为主体创建的国家级车联网先导区，集聚了430余家地信相关企业，成为全国地理信息产业集聚度最高的区域之一。而这背后离不开金融生态的发力赋能。

据了解，德清于2022年将产业母基金扩容到了50亿元的规模，财通资本承接了该项基金的运营管理后又出资20%，与县产投基金、文旅集团合作组建了股权直投基金，最终形成了“母基金+直投基金”组合布局的两大“工具”。基金组建以来，加速了地方的产业集聚和发展，且有效带动地方资本的发展。

“如果以车来打比方，公司是发动机，资本就是涡轮增压机，会为发展提速。”相关智能驾驶企业负责人表示，从办公环境的装修补贴、人才公寓、工厂落地到税收优惠，公司从初期开始就得到了各种资源赋能，如今已经成长为行业“黑马”。

近年来，浙江大力推动金融机构围绕创新链、产业链打造资金链，吸引和撬动更多社会资本投向战略性新兴产业，让更多“黑马”竞秀新赛道。

截至2023年末，浙江境内外上市公司879家，其中创业板上市企业173家，科创板上市企业48家，北交所上市企业25家。这些“明日之星”，也为浙江迈上高质量发展的新台阶增添了新的动能。

(责编：王震、杨迪)

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