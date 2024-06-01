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经济观察：中国光伏企业竞逐行业前沿

2024年06月01日09:18 | 来源：中国新闻网
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中新社嘉兴5月31日电 (王梦瑶)各式机械臂上下挥舞，自动驾驶的AGV(自动导向车)穿梭在画着黄线的专门通道中，一片片光伏组件在产线上生产、加工、挪运，偌大的厂房里只零星分散着几个工人……

日前，中新社记者来到隆基绿能位于浙江嘉兴的光伏基地，该基地是目前全球光伏行业唯一的“灯塔工厂”。“灯塔工厂”由世界经济论坛组织遴选，代表全球制造业领域智能制造和数字化的领先水平。

在这里，每16秒就有一块光伏组件下线，工厂自动化程度达到90%以上。科技助力下，工厂产品的品质可靠性提升了43%，产品生产交付周期缩短84%，基地整体单位能耗降低20%。

据透露，目前中国有更多光伏企业申请加入建设“灯塔工厂”的行列，隆基绿能也计划将嘉兴“灯塔工厂”模式推广到自身更多生产基地。隆基绿能组件制造中心精益智造负责人胡智锋表示，无论是企业自身还是行业友商，“灯塔工厂”的建设都将牵引整个光伏行业的能力提升，并进一步夯实中国光伏行业全球领先的竞争力。

中国光伏行业领跑全球。新能源行业研究机构InfoLink近期发布的2023年全球光伏组件出货排行榜前十企业榜单中，九位被中国企业占据，仅第十位为美国企业First Solar。国际能源署预计，2024年中国光伏产业链各环节将继续主导全球光伏产能存量与增量，占比有望进一步提升。

除建设领先制造工厂外，中国光伏企业也在探索技术前沿。研发能力是光伏企业的核心竞争力，电池决定发电效率和成本，是光伏产品的关键器件。

国际半导体行业协会(SEMI)中国光伏标委会联合秘书长吕锦标对中新社表示，晶硅电池N型技术作为光伏行业下一代技术，目前大致形成了TOPCon(隧穿氧化层钝化接触光伏电池)、HJT(异质结光伏电池)和叠加BC(背接触光伏电池)三大技术路径。

InfoLink数据显示，截至2023年底，TOPCon电池的名义产能已达到560GW(吉瓦)，HJT和BC电池的产能则分别为45GW和48GW。

吕锦标介绍，TOPCon产线设备投资低、工艺成熟、批次良率高，因而成为当前主流。BC技术工艺难关仍待突破，成本较高，但光电转化效率也最高。

据最新数据，隆基绿能的BC技术已实现27.3%的电池转换效率，创造单结晶硅太阳能电池效率的新世界纪录。上海交通大学太阳能研究所所长、上海市太阳能学会名誉理事长沈文忠曾表示，BC技术市场前景广阔，未来十年将实现更快发展。

与国外相比，晶硅电池技术方面中国可谓“独霸”，吕锦标表示，目前美国First Solar采用的是薄膜太阳能技术，转化效率低，成本是中国晶体硅光伏的两倍。

First Solar财报数据显示，该公司2023年实现净利润8.31亿美元，其中有约6.6亿美元来自美国政府补贴，占比高达80%；今年一季度，该公司实现净利润2.37亿美元，政府补贴2.81亿美元，也即若无政府补贴，该公司一季度将亏损4400万美元。

“光伏行业发展还是要靠技术推动，真正的核心竞争力还要看各家企业技术的进步”，中国新能源电力投融资联盟秘书长彭澎表示。

(责编：王震、杨迪)
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