中新社北京5月31日电 (记者 王恩博)中国国家金融监管总局5月31日公布，今年一季度末，中国银行业总资产逼近430万亿元(人民币，下同)，尽管商业银行不良贷款余额有所增加，但信贷资产质量基本稳定。

数据显示，一季度末，中国银行业金融机构本外币资产总额429.6万亿元，同比增长8.1%。银行业金融机构用于小微企业的贷款余额74.4万亿元，其中单户授信总额1000万元及以下的普惠型小微企业贷款余额31.4万亿元，同比增长21.1%。

备受关注的银行信贷资产质量基本稳定。一季度末，商业银行不良贷款余额3.4万亿元，较上季末增加1414亿元；商业银行不良贷款率1.59%，较上季基本持平。

商业银行风险抵补能力也整体充足。一季度，商业银行累计实现净利润6723亿元，同比增长0.7%；商业银行贷款损失准备余额为6.9万亿元，较上季末增加2698亿元。

展望全年行业走势，中国银行研究院认为，银行支持实体经济力度不减，贷款和存款持续增长，驱动资产和负债规模增长，预计商业银行资产负债规模增速全年保持在10%左右的较高水平，夯实盈利基础。随着金融领域重点风险稳步化解，商业银行将更加重视信用风险管理，综合运用多种处置手段，推动资产质量整体向好。

当天披露的数据还显示，一季度末，中国保险公司总资产32.9万亿元，较年初增长4.4%。一季度，保险公司原保险保费收入2.2万亿元，同比增长5.1%；赔款与给付支出7352亿元，同比增长47.8%。

(责编：王震、杨迪)

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