人民网北京6月1日电 （记者韦衍行）在“六一”国际儿童节到来之际，中国儿童艺术剧院启动“绽放·启航”儿童青少年舞台艺术作品孵化计划（第三季），推出12部好剧、8个工作坊等活动，陪伴孩子过“六一”。

“在创作时我们选择用小朋友比较能接受的小动物作为切入点，同时以农场作为故事发生的空间，鼓励孩子们在看完剧后能够多多走进户外、亲近自然。”亲子互动剧场《走！到农场去！》编剧黄露露接受记者采访时说，“因为是亲子互动剧场，我们希望用尽可能多的形式与孩子们互动，所以采用了滑梯、篮筐、小厨房、盖章、多媒体设备等多种方式让孩子们进行交互体验。”

亲子互动剧场《走！到农场去！》。人民网记者 韦衍行摄

除了《走！到农场去！》之外，全感开发婴幼儿剧场《毛毛虫Momoda’》也备受关注。这是一部专为6个月至1岁半的宝宝及宝宝家长们设计的婴幼儿剧场，故事主要讲述了小毛毛虫Momoda’（么么哒）的一天。本剧导演窦辉说：“在剧中我们运用了很多不同的乐器、肢体表现形式，去丰富宝宝们的听觉、视觉、触觉体验。这是一部关于成长的作品，希望能带给大家快乐与感动。”

据悉，“绽放·启航”（第三季）收到来自34座城市的126位创作者提交的146部作品，从中遴选10部小剧场作品和2部新空间作品进行孵化。“绽放·启航”（第三季）为创作者提供更多施展才华的空间和场域的同时，在受众年龄段拓展的婴幼儿剧场、儿童戏曲剧种、艺术与交互科技融合、新空间剧场等方面做出了全新的探索。

谈及“绽放·启航”儿童青少年舞台艺术作品孵化计划，中国儿童艺术剧院院长冯俐说，“我们想在最醒目的地方搭建这样一个平台，让更多人看到儿童青少年戏剧，从而吸引更多有志于儿童戏剧事业的各艺术专业，乃至各行各业的优秀人才加入进来。希望通过这个项目，探索儿童青少年戏剧的更多可能性，发掘、培育更多不同风格样式的作品，为中国的儿童青少年戏剧事业储备能量。”

(责编：王震、高雷)

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