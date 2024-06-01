“绽放·启航”儿童青少年舞台艺术作品孵化计划（第三季）启动
中国儿艺推12部好剧陪伴孩子过“六一”
人民网北京6月1日电 （记者韦衍行）在“六一”国际儿童节到来之际，中国儿童艺术剧院启动“绽放·启航”儿童青少年舞台艺术作品孵化计划（第三季），推出12部好剧、8个工作坊等活动，陪伴孩子过“六一”。
“在创作时我们选择用小朋友比较能接受的小动物作为切入点，同时以农场作为故事发生的空间，鼓励孩子们在看完剧后能够多多走进户外、亲近自然。”亲子互动剧场《走！到农场去！》编剧黄露露接受记者采访时说，“因为是亲子互动剧场，我们希望用尽可能多的形式与孩子们互动，所以采用了滑梯、篮筐、小厨房、盖章、多媒体设备等多种方式让孩子们进行交互体验。”
亲子互动剧场《走！到农场去！》。人民网记者 韦衍行摄
除了《走！到农场去！》之外，全感开发婴幼儿剧场《毛毛虫Momoda’》也备受关注。这是一部专为6个月至1岁半的宝宝及宝宝家长们设计的婴幼儿剧场，故事主要讲述了小毛毛虫Momoda’（么么哒）的一天。本剧导演窦辉说：“在剧中我们运用了很多不同的乐器、肢体表现形式，去丰富宝宝们的听觉、视觉、触觉体验。这是一部关于成长的作品，希望能带给大家快乐与感动。”
据悉，“绽放·启航”（第三季）收到来自34座城市的126位创作者提交的146部作品，从中遴选10部小剧场作品和2部新空间作品进行孵化。“绽放·启航”（第三季）为创作者提供更多施展才华的空间和场域的同时，在受众年龄段拓展的婴幼儿剧场、儿童戏曲剧种、艺术与交互科技融合、新空间剧场等方面做出了全新的探索。
谈及“绽放·启航”儿童青少年舞台艺术作品孵化计划，中国儿童艺术剧院院长冯俐说，“我们想在最醒目的地方搭建这样一个平台，让更多人看到儿童青少年戏剧，从而吸引更多有志于儿童戏剧事业的各艺术专业，乃至各行各业的优秀人才加入进来。希望通过这个项目，探索儿童青少年戏剧的更多可能性，发掘、培育更多不同风格样式的作品，为中国的儿童青少年戏剧事业储备能量。”
分享让更多人看到
推荐阅读
- 6月1日起一批新国家标准实施 涉及少年儿童及民生
- 人民网北京6月1日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，6月1日起，一批新的国家标准开始实施，涉及少年儿童以及百姓生活，将为关爱少年儿童、提高百姓美好生活水平提供技术支撑。 据了解，6月1日起开始实施的新的国家标准为中国少年先锋队队旗》、婴童用品6项系列标准、《单元式空气调节机》、《机动车燃油加油机》、《国家电气设备安全技术规范》等。…
- 评论
- 关注