新华社天津6月1日电（记者周润健）6月3日凌晨，天宇将上演火星合月天象，届时只要天气晴好，在日出之前，我国感兴趣的公众凭借肉眼或双筒望远镜可以在东南方天空观赏到微红火星与一轮残月近距离相伴的画面。

这是2021年4月17日在天津宝坻区拍摄的火星伴月。（星空摄影师杨岳锟拍摄）

月球每个月都会相对恒星背景至少运行一圈，因此月球每个月都会与太阳系中的多数行星“邂逅”一次，产生合月现象。视觉上来看，合月之时也是行星与月球比较接近的时候。行星合月是一种比较常见的天象，每个月都会发生多场，但并不是每次发生都适合观测。

星空摄影师鲁罡2023年7月21日在甘肃陇南拍摄的火星伴月。（星联CSVA供图）

火星是太阳系中自内向外的第四颗行星，也是目前所知距离太阳最远的类地行星。“作为地球的近邻，火星的表面物理状况比其他行星更接近地球，这也让它成为人类最有可能进行星际移民的行星。”北京天文学会会员浦石说。

星空摄影师许晓平2018年7月28日在北京灵山拍摄的火星伴“红月亮”。（星联CSVA供图）

今年6月，火星于凌晨升起，日出时位于东南方天空，后半夜可见。浦石表示，以京津冀地区为观测地点的话，6月3日的日出前两个小时，在东南方低空，一轮残月“携着”火星升起，火星在残月的下方不远处，两者最近时角距离不到2度。火星与残月“漫步”在微微晨曦中，成为天边一道美丽的风景线。

漫画制作：胡彦竹

本次火星合月，火星的亮度为1.0等，在天气晴好的条件下，视力好的人会比较容易看到它，但如果想看得清楚一些最好还是借助双筒望远镜。如果有合适的地景，喜欢天文摄影的朋友还可以将这幕“星月对话”拍摄下来。

本次火星伴残月很适合普通公众观测，尤其是对于刚入门的天文爱好者来说，是一次很好的练习机会。

这是2021年4月17日在天津静海区拍摄的火星伴月。（星空摄影师王硕拍摄）

“由于这次天象发生在天亮前，日出前两个小时地平高度稍低，因此可观测的时间不是很长，观测者所处的位置对于观测效果也会有较大影响。综合来看，要想欣赏这幕‘星月对话’既要早起，也要提前选择好东南方空旷、视野开阔的场地。”浦石提醒说。

(责编：宋心蕊、白宇)

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