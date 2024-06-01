自2024年6月1日起，取消外汇局办理“贸易外汇收支企业名录”登记的行政许可，改由在境内银行直接办理名录登记。中信银行迅速响应，紧抓创新先机，线上线下多渠道受理企业名录登记申请。

为便利企业填单，中信银行网银端研发“智慧填单”功能，一键获取基本信息，大幅缩短填单时间，提升填单效率；同时，为外贸企业量身定制“名录登记+账户开立+跨境汇款”的一站式解决方案。6月1日新政实施当天，中信银行北京、广州、深圳、杭州、青岛、苏州、合肥、福州、武汉、长沙、西安、重庆等多地分行均成功落地名录登记业务。

下一步，中信银行将继续发挥自身外汇业务特色与优势，积极响应监管政策导向，秉承“中信大外汇，全球价值链”的价值理念，充分利用各项便利化政策，全方位满足企业跨境需求，不断探索以金融助力外贸企业发展的新模式、新路径，努力打造“领先的外汇服务银行”。

(责编：曹淼、李源)

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