原标题：儿童节一起“追星”，伊利打造全国首台企业科研级望远镜

在繁忙的城市生活中，你有多久没有和孩子一起仰望浩瀚的星空？这个儿童节，伊利要给全国的小朋友们带来一份“星空”大礼。5月30日正值“全国科技工作者日”，伊利举办“童梦同宇·一起追星计划”学术研讨会暨启动仪式，宣布伊利QQ星将用三年时间，联合国家天文台设计监造由企业投资建设、具备科研和科普双重功能的“大视场巡天望远镜”，助力孩子们“追星”未来。

“童梦同宇·一起追星计划”正式启动

顶尖科学家现场发声，点赞公益计划

此次研讨会邀请到了原国家天文台台长严俊、中国科学院院士汪景琇、中国科学院院士赵刚等国内天文学顶尖科学家与会并发言分享。

中国科学院国家天文台研究员、国家国防科技工业局空间碎片专家组首席科学家兼组长、国家航天局空间碎片监测与应用中心主任、原国家天文台台长严俊表示，伊利投资建设、国家天文台科学指导的“大视场巡天望远镜”项目，将承载着科研和科普两大任务，未来会开放给全社会的青少年，让孩子们可以直接参与体验天文科学家同样的工作，使追星逐梦触手可及，感受天文学带来的无穷魅力。

中国科学院院士汪景琇在研讨会上表示，这个项目实现了我国天文科研、科普事业在企业合作上的成果落地，将共同提升天文科研、科普事业的国民认知，持续推动天文公益项目更好发展。

中国科学院院士赵刚在研讨会上表示，作为有社会责任感的企业，伊利不仅为消费者提供了物质上的营养，而且通过开展天文科普公益活动为青少年提供精神养分。这次建设天文大科学装置的公益之举希望能给其他企业带来示范效应。

伊利集团执行总裁刘春喜介绍了“童梦同宇·一起追星计划”的具体规划。他表示，今年，伊利将正式启动巡天望远镜的设计方案，邀请孩子们一起参与设计和选址，明年正式投入建设，第三年将与孩子们一同寻找小行星并征集提名。一方面助力国家天文科研事业，另一方面，希望通过这台望远镜，让更多孩子能够科学地观测天体，更好地学习天文知识，拓展宇宙视野。

以科研赋能公益，助力孩子们一起“追星”

此次伊利发起的“童梦同宇·一起追星计划”是2022年正式启动的伊利“童梦同宇”天文科普公益行动的延续和深化。

近年来，随着国家科教兴国战略的逐步推进，天文科普教育事业的发展越发受到关注，但与全社会日益增长的天文科普教育需求不匹配的是，我们国家的一些偏远地区由于受条件所限，很难让青少年享受到优质的天文教育资源。

为了让偏远地区的孩子们也能获得较好的天文科普教育支持，为国家培养天文科学后备人才，伊利于2022年10月启动了“童梦同宇”天文科普公益行动，在国家天文台等专业机构的支持下，公益行动先后走进青海、甘肃、贵州、内蒙古等6个地区，覆盖了60所小学，为7000多名孩子捐赠天文科普教具及线上课程，为孩子们打开探索宇宙奥秘的窗口。

2023年暑假，“童梦同宇”带领“想上天”的孩子奔赴“中国天眼”

此次“一起追星计划”投建的科研及科普双重功能“大视场巡天望远镜”将能够帮助热爱天文科学的孩子们更清晰地观测天体和科学地分析天体运行规律，更好地满足他们对浩瀚宇宙的好奇心和求知欲，助力孩子们天文梦想的实现。同时，为了把天文知识带给更广泛的青少年群体，伊利QQ星品牌为“一起追星计划”特别设计了天文科普概念版学生奶。通过在瓶身上印制经过科学审定的天文知识，让更多青少年在饮用牛奶的同时获得知识和营养的双倍支持。

青少年的健康成长始终是国家和社会共同关注的议题，对青少年的科普教育关系着科技强国梦的实现。伊利长期坚持以“社会价值领先”目标为指引，开展了“伊利方舟”“伊利营养2030”“伊利童梦同宇”等支持青少年健康成长的公益行动。未来，伊利还将携手更多的社会力量，共同推动天文科普公益事业的发展，支持更多青少年的成长。

(责编：曹淼、李源)

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