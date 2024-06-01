新华社海口6月1日电 题：强基固本向未来——海南自贸港建设全面实施4年观察

新华社记者陈凯姿、吴茂辉

“变化”“潜力”“机遇”，这是前不久马来西亚七大乡团的代表在海南考察时，提及频率最高的三个词。侨领林秋雅说，海南自贸港充满开放包容活力，期待更多企业来此开拓商机。

2020年6月1日，《海南自由贸易港建设总体方案》发布，标志着海南自贸港建设开始全面实施。4年来，海南努力优化营商环境，厚植开放发展根基；加快构建现代化产业体系，打造新质生产力重要实践地；以项目化清单化全力推进，打响封关运作准备攻坚战。

营商环境不断优化

手机扫扫“一户一码”，商家信用情况一目了然。信用好的，政府部门重点推介；信用差的，执法队伍重点督察。在三亚海鲜市场，曾经备受诟病的“海鲜刺客”踪迹难寻。

让守信者处处便利，失信者时时受限。2022年，海南省营商环境建设厅揭牌成立，将“诚信海南”作为营商环境基础工程推进，超百个省级社会信用应用场景接连亮相。信用制度在项目审批、企业监管等政务服务领域亮起“红绿灯”，保障投资者的公平权益。

“营商环境是开放发展重要的‘软环境’。”海南省营商环境建设厅副厅长王雪皓说，海南举全省之力打造一流营商环境，先后颁布实施一批重要的相关法规和政策，在全国率先探索“承诺即入制”“准入即准营”，常态化开展“政企面对面”“我陪群众走流程”等政企政民沟通交流活动。

工程建设审批时间较前两年压缩50%；截至今年3月底，市场主体数量较2019年增长322%……海南省近年来深化体制机制改革，形成了高位推动、上下联动、左右协同的营商环境建设工作格局。

海南自贸港建设要求把制度集成创新摆在突出位置，至今已累计形成制度创新成果140项，助推营商环境优化和社会治理水平提升。

栽好梧桐树，引得凤凰来。近年来，海南实际利用外资、新设外资企业数量等指标保持高位增长态势，英特尔、雀巢等一批国际知名企业落户海南。海南自贸港“朋友圈”不断扩大，向内，粤琼、湘琼先进制造业合作产业园开工建设；向外，海南发起了全球自贸区（港）伙伴关系倡议，当前成员已达34家。

新兴产业加快发展

5月29日，文昌。海南商业航天发射场的“心脏”和“血管”——加注供气系统，顺利通过预验收，后续将承担为火箭系统输送能源动力的重任。建设发射中心，发展航天科技，打造航天旅游，文昌已由“椰乡”逐渐蝶变为一座航天新城，未来产业拔地而起。

壹引其纲，万目皆张。在产业发展方面，海南勾勒出以旅游业、现代服务业、高新技术产业、热带特色高效农业为主导的现代化产业体系建设蓝图。

2023年，海南全省旅游总收入比2019年增长71.4%；海上风电、生物医药、集成电路模组、芯片设计制造、石化新材料等新产业、新项目开工或投产。据统计，海南四大主导产业占全省地区生产总值比重超六成。

以新质生产力赋能高质量发展，海南利用气候温度、海洋深度、地理纬度和生态绿色比较优势，提出向种图强、向海图强、向天图强、向绿图强、向数图强。

海南省委深改办（自贸港工委办）副主任石耀东说，海南已拥有2800多家种业创新企业，聚集了上千家海洋装备制造、资源开发利用、海洋生物医药等企业，并着力打造“清洁能源岛”和数字经济产业。

2023年，海南全社会研发投入资金比2019年增长201%，增速连续4年保持全国前列。种业、深海、航天等未来产业，正加快从“未来”照进“现实”。

封关准备全面铺开

热浪翻涌之中，工程车辆来回穿梭，施工人员挥汗如雨。海南自贸港机场口岸等封关运作项目建设现场一片忙碌景象。

“我们的目标是做到人员自由流动、无感通关，同时做好货物进出管理。”海口美兰国际机场基建管理中心副经理彭涛介绍说，机场基础设施建设和硬件设备安装调试工作现已全面完工，并进行了“二线口岸”通关模拟演练和安检查验流程的初步验证。

作为海南自贸港建设的“一号工程”，封关运作准备工作全面铺开。

截至目前，封关任务清单、项目清单、压力测试清单“三张清单”中，海南31个封关项目主体工程基本完工，27项压力测试任务已实质性开展22项，加工增值内销免关税政策扩大至全省重点园区，正紧锣密鼓推进进口征税商品目录、禁止限制进出口货物物品清单、海关监管办法等封关配套政策的制定工作。

石耀东说，今年海南组织开展封关运作准备攻坚战，将全面完成封关运作软硬件项目建设，同时结合封关运作需要，持续开展模拟演练，确保压力测试充分开展、应测尽测，做到大样本、全覆盖。

展望封关之后，海南自贸港与世界各地的贸易和投资将更加频繁、更加自由便利，能更有效汇聚全球要素、配置全球资源，成为“中国开放的大门不会关闭，只会越开越大”的生动注脚。

(责编：徐婵、白宇)

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