本报记者 于 洋

岛滩湾相拥，山海城相连。走进山东青岛西海岸新区，远眺是蔚蓝的海，环顾是满城的绿，万物竞发，生机勃勃。

傍海而建，向海而兴。2014年，国务院批复设立青岛西海岸新区。十年来，以海洋经济发展为主题的西海岸新区推进传统海洋产业升级，加快海洋科技创新，布局海洋新兴产业集群，奏响了经略海洋的时代强音。

2024年5月，习近平总书记在山东考察时强调：“要发挥海洋资源丰富的得天独厚优势，经略海洋、向海图强”“打造现代海洋经济发展高地”。

深入贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，青岛市委常委，青岛西海岸新区工委书记、黄岛区委书记孙永红说：“我们将牢记总书记嘱托，以进一步全面深化改革为动力，不断夯实海洋强国战略支点，聚焦聚力科技兴海、产业强海、向海开放、生态养海、陆海统筹，持续发起经略海洋攻坚战，大力发展海洋新质生产力，努力成为海洋开放合作撬动点、海洋产业发展突破点、海洋科技创新制高点。”

用科技唱响“现代渔歌”

5月的黄海进入伏季休渔期，但西海岸新区刘家岛村的渔民刘光华并没有闲着。每天早上，他都要开船来到西海岸新区的薛家岛海域，“细耕”自己负责的一片海上养殖网箱。

苍茫的海面上，一排排网箱整齐排列，一艘艘养殖船往来穿梭。这里是青岛市石雀滩海域国家级海洋牧场示范区（鲁海丰海洋牧场），是青岛最大的海洋牧场。

在鲁海丰海洋牧场的监测室里，通过海底实时画面，不仅可以看到上层养海带、中间养贝类、底层养鱼虾的立体养殖网箱内部景象，也可以看到海底的温度、盐度、深度、叶绿素以及溶解氧的数值等实时数据，助力渔民养殖。

“我打鱼这么多年，前20年是赶海捕鱼，近十年是耕海放鱼。我是亲眼见得这片海环境变好了，渔获更多了，渔民的生活也更安稳了。”刘光华说。

鲁海丰海洋牧场，是西海岸新区创新推进传统海洋产业升级的一个窗口。

围绕水产种业、海洋渔业等传统产业转型升级，西海岸新区近年来加大财政支持力度，鼓励企业自主创新，因地制宜，打造现代化海洋牧场群。截至目前，新区共建设国家级海洋牧场16个，总面积7200余公顷，投放各类人工鱼礁120万空方以上，鱼类、藻类、贝类等海洋生物资源明显增多，海洋基础生产力比十年前提升了六成多。

昔日过度捕捞形成的近海“沙漠海洋”，如今已经变成了良性循环物产丰富的“海上粮仓”。

过去十年，西海岸新区努力打造渔业现代化的示范样本，建成我国首个国家深远海绿色养殖试验区，“深蓝1号”“国信1号”等深海养殖“重器”出坞，实现大西洋鲑低纬度深海规模化养殖；大力发展“蓝色种业”，建成全球最大海洋基因库，培育出“参优1号”等海参、对虾新品种，大大丰富了百姓的餐桌；创新改进冷链物流体系，发展精深加工产业，不断延长完善现代渔业全产业链，一座现代化的深蓝渔港正在胶州湾西岸快速崛起。

“智造”海上大国重器

近日，由中船发动机有限公司研制的国内首台甲醇双燃料低速机顺利交机，成为西海岸新区海洋装备产业高端化、智能化、绿色化发展的新成果。

中船发动机所在的西海岸新区海西湾船舶海工产业基地，目前集聚了100多家船舶海工及各类配套企业，形成了以修造船、海洋工程装备制造为主，以低速船用发动机、曲轴等为配套的完整船舶海工产业链。

在中船发动机的总装车间，巨大的曲轴上装着一人多高的齿轮，如同一座四五层楼房、重达900多吨的发动机排成一列，数十米长的龙门架吊着几十吨重的基座从空中飞过……场面蔚为壮观。

“中国的造船业已经走在了世界前列，但仍然面临着一些关键技术难点，主要集中在船舶发动机的研发制造领域。给国产船装上自研发动机，是我们奋斗的方向。”中船发动机有限公司总工程师张光伟说。

产业振兴，科技先行。近年来，西海岸新区先后引进了中国海洋工程研究院、中国科学院海洋大科学研究中心、中船集团民船中心等涉海大院大所引领科技创新，各类涉海创新平台数量突破180家，通过建立健全更为精细的“链长制”工作机制，力促重点产业链能级跃升、提质增效。

依托新区完善的产业链条和集聚的科研力量，中船发动机近年来在应用研发、工艺研发和国产化替代研发等领域不断实现突破，陆续推出了液化天然气双燃料低速机、甲醇双燃料低速机等低碳燃料发动机产品，并将于2025年交付国内首台氨燃料主机。

十年间，西海岸新区聚力高精尖，推进优势特色产业向高端化迈进，陆续建成世界最大吨位级“海上石油工厂”、亚洲首艘圆筒型浮式生产储卸油装置“海葵一号”、全球首例一体化建造液化天然气模块化工厂等，一大批海上“大国重器”从这里扬帆起航，走向世界。

布局海洋医药产业新赛道

“经略海洋，从一棵海藻做起。”在青岛明月海藻集团的海藻生物科技馆入口，有这样一句话。

在过去十年间，明月海藻集团通过深挖海藻科技价值，从基础的海藻酸盐传统产业，转型延伸出海洋健康食品、海洋生物医用材料、海洋化妆品、海洋生物肥料等新兴海洋产业，从一个面临生存困境的传统海藻加工企业，蝶变成为青岛制造业的新星之一。

“过去海藻产业主要就是做食品和工业原料海藻酸盐，利润低而且全球市场竞争激烈，企业要活下去，必须向中高端市场开拓。”明月海藻集团副总裁张德蒙说。

在海藻生物科技馆里，一个个装着白色粉末的小瓶格外引人注目，这是从天然海藻中提取的天然高分子材料超纯海藻酸钠，可用于开发治疗肿瘤、糖尿病、心衰等重大疾病的高端医疗器械产品及生物医药制品。

从生产工业原料到涉足医药健康产业，明月海藻通过持续创新，有力地助推了企业转型升级和高质量发展。

“长期以来，国外企业基本垄断了超纯海藻酸钠的生产。”张德蒙介绍，2018年起集团开始了相关工程技术自主创新攻关，2020年国内首条超纯海藻酸钠生产线建成投产，实现了规模化生产，大大降低了产品价格，为下游相关企业的研究打开了大门。

从一棵海藻到发展成为一个世界领先的产业集群，是西海岸新区发掘新优势，推动海洋生物医药产业上下游项目集聚，打造集研发、生产、销售、贸易于一体的海洋生物医药全产业链条的最新成果。

近年来，西海岸新区依托海洋发展新质生产力，实施生物医药倍增计划，新布局启动建设生物医药、医疗器械等专业园区，为生物医药产业尤其是海洋生物医药产业发展提供更多支撑支持。

向海问药，打造“蓝色药库”。从开建全国唯一海洋药物中试基地，到建成国内规模最大的海洋中药生产基地；从国内首个免疫抗肿瘤海洋药物开展临床试验，让广大癌症患者看到希望，到国内首个多模块自动化集成测序酶试剂生产基地投产，西海岸新区已经成为海洋生物医药产业集聚高地。

经略海洋、向海图强，西海岸新区不断前行。

《 人民日报 》（ 2024年06月02日 01 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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