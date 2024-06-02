本报记者 刘军国

麦收之后，最忌连阴天。85后新农人徐星却不太担忧。

这是为何？

“小麦半月前还在田里，几天前全都‘进’了银行。”作为浙江省杭州市桐庐县江南镇莲塘村丰阳家庭农场负责人，徐星向记者讲述了今年100万斤小麦的收获经历。

进入5月，徐星就开始天天盯着天气和小麦的长势，综合研判后，他决定5月16日开镰。

当天，小麦持续不断被齐刷刷地割断“吞”进收割机，瞬间完成脱粒。随后，这些含有水分的金色麦粒，被烘干机吸入“肚子”，经过几个小时的烘干，最终变成干爽麦粒，被收购商装车拉走。

经过连日忙碌，几天前，最后一批被烘干的小麦变成钱，“流入”徐星的银行账户。

12米高的烘干间里，9台烘干机靠墙而立。

“9台烘干机就是我的宝贝。小麦一收割，烘干必须及时跟上，不然损失可大了。”徐星指着烘干机说，“以前让小麦‘晒太阳’，一晒就要3天，还要时刻担心雨水来袭。现在只需在机器上设置好温度、湿度、时长，几个小时就能把十几吨小麦烘干装仓。没有找晒场的烦恼，也没有阴雨天的困扰。”

“光有烘干机不行，还离不开稳定的电力供应。”徐星说，多台烘干机同时运转，用电负荷增大，当地供电所第一时间上门服务，检查线路和配电设备，对烘干控制装置、漏电保护器等进行重点排查，确保9台烘干机能够马力全开。

几年前，徐星回乡跟着父亲一起拓展农业规模化生产。在一次外出参观学习时，他了解到电气化循环式烘干设备，立即决定采购两台，成为桐庐县第一个“吃螃蟹”的人。

新设备效果立竿见影。烘干机规避了露天晒麦的霉变、虫害鼠害、易受污染、场地不足等问题，当年小麦就减损近10%。尝到甜头的徐星，陆陆续续又加购了7台烘干机，还带领周边村民一起走上智能化、机械化现代农业生产的路子。目前，桐庐县41家农业生产基地已配备130多台智能循环式烘干机。

细雨蒙蒙，漫步莲塘村，文化礼堂、篮球场、公园一应俱全。莲塘村党总支书记徐立强介绍，烘干机的普及提高了农业生产效率，村里的晒谷场慢慢退出了历史舞台，建起文体休闲娱乐设施，实现了华丽转身。据统计，桐庐县曾有200多个不同规模的晒谷场，现都改头换面。

高效快速的烘干，不仅保障了夏收，而且为夏种留足了时间。在小麦收割后的田里，一台台农机正在将留下的麦秆进行还肥处理，并进行土地翻耕、平整。

农时不等人。完成夏收后，马上又要抓紧开展夏种。徐星笑着说：“争分夺秒，争取6月20日左右完成水稻插秧。”

《 人民日报 》（ 2024年06月02日 02 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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