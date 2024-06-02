“奔跑”起来的机器人（在现场）
让机器人也能像真人一样“跑”起来，如今在北京经济技术开发区（北京亦庄）已成为现实。
今年4月，北京人形机器人创新中心发布名为“天工”的人形机器人（见上图，杨东摄），实现了全球首例纯电驱全尺寸人形机器人的“拟人奔跑”。
近日，记者来到北京亦创国际会展中心三层，只见1600余平方米的空间被分隔成多个大小不一的区域。在最大的一块场地，北京人形机器人创新中心工程师赵文正准备再次启动“天工”。这样的操作，他已在半天时间里重复了多次。“这段时间，来观摩对接应用场景的企业机构多了很多。”
上斜坡、爬楼梯、过障碍……对身高1.63米、体重43公斤的“天工”来说，这些动作很轻松。随着再次发出的指令，只见“天工”整体略向前倾，手臂配合腿部的动作加速摆动，迈开小步跑了起来。
细心观察，“天工”的跑步姿态还有些“柔美”。“我们用来训练‘天工’的数据采集自女性。”北京人形机器人创新中心运控算法工程师黄永善介绍，“天工”采用“基于状态记忆的预测型强化模仿学习”，这是自主研发的全新学习方法。
“我们通过可穿戴设备捕捉大量人类运动数据，让机器人在虚拟物理仿真引擎中自主学习。可以实现数千个机器人同时训练，24小时不停。一台人形机器人在虚拟空间训练10个小时相当于在现实物理空间训练100天。”黄永善介绍，目前，“天工”已实现以每小时6公里的速度稳定奔跑。
在“天工”身旁，一台与其相似的机器人也在进行调试。不同的是，它有一双灵活的“手”。“作为通用人形机器人母平台，‘天工’瞄准的是解决人形机器人行业的通用问题。”北京人形机器人创新中心副总经理李春枝说。
据介绍，北京人形机器人创新中心设定了本体原型（肢体）、运控系统（小脑）、具身智能大模型（大脑）、开源工具链及OS操作系统等五大研发板块，可以随时扩展软、硬件等功能模块，满足不同应用场景下的需求。
李春枝透露，6月，中心将搬入位于中关村（亦庄）国际机器人产业园的新址，“17层楼、1.4万平方米，面积差不多是这里的10倍。”4月底，优必选人形机器人总部已正式入驻该园区，未来将有更多人形机器人上下游企业入驻。
全球范围内人形机器人的研究，从上世纪70年代就已开始，而在当下愈加火热。
2023年，工业和信息化部发布《人形机器人创新发展指导意见》提出：“人形机器人集成人工智能、高端制造、新材料等先进技术，有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品，将深刻变革人类生产生活方式，重塑全球产业发展格局。”这份指导意见还提出，到2025年，人形机器人创新体系初步建立，“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破，确保核心部组件安全有效供给。
在北京亦庄，不仅“天工”奔跑起来，整个人形机器人领域都在加速“奔跑”：2023年11月，国内首家省级人形机器人创新中心——北京人形机器人创新中心成立；同年年底，北京机器人产业发展投资基金落地；2024年4月，北京人形机器人产业联盟成立……
目前，北京亦庄已汇集机器人生态企业百余家，形成覆盖核心零部件、整机到应用的机器人全产业链体系。北京人形机器人产业联盟理事长滕明智介绍：“随着机器人检测评定中心、零部件精加工中心、机器人创新展示中心等共性平台逐步建设，未来经开区内人形机器人企业将形成更加良好的产业生态，以新质生产力打造发展新引擎。”
《 人民日报 》（ 2024年06月02日 04 版）
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