近日，中国科学院紫金山天文台与青海省海西蒙古族藏族自治州政府签署“4.2米天体测量望远镜”项目合作协议，标志着中国最大的通用精密测量望远镜正式落户海西州茫崖市冷湖镇。

冷湖天文观测基地位于冷湖镇赛什腾山区域，该区域平均海拔4000米左右。经过前期多次监测，中外天文界一致认为，赛什腾山在地理位置、气候、空气洁净度和海拔等方面，具有开展天文观测研究的独特优势，完全满足光学、红外大天文设备科学研究需求。

在中国科学院支持下，4.2米天体测量望远镜由紫金山天文台牵头研制。该望远镜面向自主构建我国天球时空基准，尤其是精确掌握太阳系大行星、矮行星、天然卫星、小行星的轨道，自主建立并持续维护太阳系天体高精度历表，服务航天活动、深空探测等需求。

“我国目前尚没有4米级别口径的通用精测望远镜，该望远镜建成后，不仅能迅速提升我国的地基光学观测能力，更能进一步完善我国大口径望远镜布局，推动我国地基光学天文的跨越发展。”中国科学院紫金山天文台正高级工程师平一鼎介绍，该望远镜采用单镜面主镜、双反射镜的望远镜光学系统，针对太阳系天体的高精度天体测量进行优化设计，可广泛服务于各类天文科学目标，预计2026年建成时将成为中国最大的通用精密测量望远镜和国际上最大的太阳系天体精密测量望远镜。

据悉，紫金山天文台与海西州政府此前还达成了亚毫米波天文观测基地的共建框架协议，将在海西州德令哈市西北方向150公里的雪山牧场建设一台国际领先水平的15米亚毫米波望远镜。（记者王雯静、万玛加）

(责编：王仁宏、陈键)

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