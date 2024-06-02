记者从中国航天科技集团六院获悉，我国500吨级垂直双工位液体火箭发动机试验台考台点火试验，5月30日在中国航天科技集团六院101所涞源试验中心取得圆满成功。这标志着我国液氢液氧火箭发动机试验能力得到跃升，将有力保障我国可重复使用运载器和重型运载火箭的研制，支撑我国航天重大工程任务顺利实施。

该试验台由中国航天科技集团六院101所研制建设，是柔性化、智能化、数字化的垂直双工位液体火箭发动机试验台，通过采用基于数字模型的全流程协同设计、一体化测控系统、全数字化管理等手段，可实现试验流程自动化、远程异地协同指挥、试验系统实时故障诊断。

除满足液氢液氧火箭发动机研制试验需要外，该试验台还可满足液氧甲烷等多型推进剂发动机单机以及运载火箭动力系统试验需求。涞源试验中心建成后，将有力提升我国液体火箭发动机试验验证水平，持续完善我国液体火箭发动机试验能力体系。

据介绍，建设团队克服了建设周期紧、建设难度高、异地协调难、资源保障分散等诸多困难，在较短时间内就完成试验测控中心、大推力火箭发动机试验台等大型试验设施建设，创造了大型试验系统建设的新纪录。后续，中国航天科技集团六院101所将瞄准我国对航天液体动力的需求开展试验能力策划和建设，持续提升我国液体动力试验验证能力，以实际行动支撑航天强国建设。（记者李春剑）

(责编：王仁宏、陈键)

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