高质量发展调研行|日均91个发明专利获授权背后——南京江宁科创高质量发展“加速跑”
2023年有效发明专利量33235件，平均每天有91个发明专利获得授权，万人有效发明专利拥有量达158件……近日在南京市江宁区采访时，一组统计数据引起了记者的关注。
发明专利是衡量科技创新能力的重要指标之一。亮眼的数据，意味着当地在技术研发、创新设计等方面的成果。作为南京市经济体量位居前列的板块，江宁是如何做到的？
位于南京市江宁区的紫金山实验室展厅入口。新华社记者 季春鹏 摄
江宁城南的秣周东路上，有一座总面积超4万平方米的科研大楼，这里就是以南京最高峰命名的紫金山实验室。1000多名研发人员聚集在此，围绕网络通信与安全领域开展研究攻关，先后发布面向6G的无蜂窝大规模MIMO技术、内生安全基础芯片等10多项重大原始创新成果。
“攀登科技创新的‘紫金山巅’，我们有决心也有底气。”江宁区科技局局长朱春明说，江宁拥有驻区高校24所，在校师生超30万人。依托人才富集等优势，江宁力争打造具有影响力的产业科技创新中心示范区，创新的“浪花”从无到有、从小到大。
位于江宁区的江苏软件园里，中汽创智公司研发的无人驾驶小巴正在进行一站式示范测试，记者和市民一起排队登车，打卡体验“未来出行”。在手机上选定目的地，没有驾驶舱的汽车就会自主启动，一番“丝滑”操作将乘客安全送达……
中汽创智总经理谈民强说：“公司致力于新能源智能网联汽车技术研发，三年多来，我们申报氢燃料电池等领域的发明专利就有1000多项。”
依托高水平的科创企业，江宁加快培育壮大战略性新兴产业、未来产业。当地重点打造的新药创制转化集聚区“江宁药谷”，集聚了金斯瑞、奥赛康、前沿生物等300多家医药企业，新药研发及创制服务的产业链初步构建形成。工作人员告诉记者，目前江宁区医药企业在研的新药有近50个，多个创新药进入临床三期，预计上市后将新增产业规模超百亿元。
近年来，江宁陆续出台科技企业发展“腾飞八条”“新型研发机构股东出资及政府资金使用管理办法”“创新载体管理办法”，帮助科技成果转化打通“最后一公里”。2023年，江宁区知识产权质押融资突破27亿元，较两年前增长一倍多。
优势产业拔节生长，“科创森林”生机勃勃，江宁在这条以创新为特质的高质量发展道路上，未来可期。（记者柯高阳）
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