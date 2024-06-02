C919首个跨境商业包机飞抵上海
6月1日，由C919执飞的MU7192航班降落在上海虹桥机场。新华社记者 刘颖 摄
1日16时许，由中国东方航空公司C919国产大飞机执飞的MU7192航班，自香港特区飞抵上海，顺利降落在虹桥机场，机上承运了从香港前往上海实习的百余名香港青年学子。
这是C919首次执飞跨境商业包机。航班于当天上午自上海虹桥机场出发，11时许抵港。随后，启航仪式在香港机场举行。
C919曾于去年12月中与另一国产客机ARJ21首次访港，在香港机场进行静态展示，香港各界超过500名代表登机参观。C919还于维多利亚港上空作飞行演示，吸引大批市民和游客在维港两岸观看。
“仪式具有标志性意义！”香港特区政府政务司司长陈国基点赞去年12月和今天C919两度飞抵香港，不但让香港青年加深了对国家航空发展的认识，也增强了大家对国家的认同和自豪感。
6月1日，前往上海实习的香港青年学子在香港机场登机。新华社记者 陈铎 摄
“今天C919载送香港青年到上海体验内地职场生活，同时亲身了解国情与国家发展。我相信对所有同学来说，这一次体验将毕生难忘，也终生受用。”他说。
沪港青年会主席杨永铿在致辞中表达了对香港青年乘坐C919参与实习计划的自豪，他认为这一实习计划对促进青年交流与成长有重要意义，并祝愿实习港青未来如C919般展翅高飞，为沪港发展作出贡献。
据了解，东航选派了一年多前参加C919商业首航时的部分飞行员、乘务员执行本次包机航班。13时许，C919在香港机场腾空而起，客舱内一片欢腾。
香港科技大学二年级学生于嘉颖说，期待通过走访参观上海特色景点及企业，亲身体验上海的建设与发展，真正认识祖国的历史与未来。此次搭乘中国自主研制的大型客机C919前往上海，更让她近距离感受中国航空业的飞跃和国家科技实力的崛起。
约两小时后，C919顺利抵达上海虹桥机场，一场隆重的“水门”欢迎仪式，为飞机和贵客“洗尘”。
6月1日，上海虹桥机场以“水门”仪式迎接由C919执飞的MU7192航班。新华社记者 刘颖 摄
据介绍，抵达上海的百余名香港青年实习生将在上海开展实习、参访和交流活动。上海方面安排了丰富多彩的周末活动，包括参观华东无人机基地、洋山深水港等，带大家“上天入海”。另安排参观世界会客厅、世界技能博物馆等，开拓港青全球视野。实习期间，上海主办方还将启动“良师益友”计划，由50名沪港两地企业家代表担任香港青年学子的“导师”，为他们在上海的实习生活答疑解惑，并提供回港后续事宜的指导。
C919飞机自2023年5月28日圆满完成首次商业载客飞行，至今已向首家客户中国东方航空交付6架，开通了上海到北京、上海到成都、上海到西安的往返航班。预计到2024年底，东航C919机队将达到10架。
C919是由中国商飞严格按照国际通行适航标准设计、制造和适航审定的大型客机，载客158至192人，航程4075至5555公里，能够执行中程航线任务。目前，C919的全球订单已经超过1000架。（记者郭辛、许晓青、贾远琨）
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