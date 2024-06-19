本报记者 孔德晨

安徽省马鞍山市博望区抢抓长三角一体化发展机遇，与江苏、浙江、上海等地加强合作对接、融合发展，高质量发展新动能不断增强。图为日前，在博望区宁马省际毗邻地区新型功能区，来自江苏省南京市的入驻企业奥特佳科技有限公司车间内，工人正在生产可变排量汽车空调压缩机。

王文生摄（人民视觉）

国家统计局6月17日发布了5月份中国经济运行数据。6月18日，国家发展改革委举行新闻发布会，回应当前经济运行中的热点问题。国家发展改革委有关负责人表示，5月份，中国经济延续回升向好态势，经济运行中的积极因素不断积累。

多数指标较上月有所改善

5月份中国经济运行数据近日出炉。国家发展改革委新闻发言人李超分析，随着各项宏观政策持续落地，中国经济延续回升向好态势，经济运行中的积极因素不断积累。5月份经济数据中个别指标有所波动，但总体看，多数指标较上月有所改善。

比如，5月份，服务业生产指数增长4.8%，比上月加快1.3个百分点；社会消费品零售总额同比增长3.7%，比上月加快1.4个百分点；以人民币计价的进出口、出口分别增长8.6%、11.2%，比上月分别加快0.6个和6.1个百分点；城镇调查失业率为5%，与上月持平，低于去年同期0.2个百分点；CPI同比上涨0.3%，涨幅与上月持平。

“同时，我们也注意到，外部环境复杂性、严峻性、不确定性上升，中国经济持续回升向好仍面临一些困难挑战。”李超说，我们将加快推动“两重”（发行超长期特别国债支持重大战略实施和重点领域安全能力建设）、“双新”（大规模设备更新和消费品以旧换新）等各项政策落地见效，切实巩固和增强经济回升向好态势。

“以旧换新”深入推进

今年3月，中国出台推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案。李超介绍，由国家发展改革委牵头、21个部门和单位参与的推动大规模设备更新和消费品以旧换新部际联席会议制度正式建立，凝聚合力推进行动方案落细落实。截至目前，政策体系已经构建完成，设备更新、消费品以旧换新、循环利用、标准提升等4个方面行动方案已经全部出台，31个省（区、市）都印发了本地区实施方案。

资金支持正在逐步落实。李超介绍，国家发展改革委安排中央预算内投资等资金，支持设备更新以及节能降碳、回收循环利用重点项目；财政部预拨中央财政资金64.4亿元支持汽车以旧换新，下达5亿元支持老旧农机报废；中国人民银行会同有关部门落实科技创新和技术改造再贷款政策，正在开展项目审核推送。“此外，标准制定正在加快推进，今年拟制定、修订的129项国家标准已全部立项，节能降碳、环保、安全、循环利用等领域标准正在进一步完善。”李超说。

“推动大规模设备更新和消费品以旧换新工作取得良好开局。”李超介绍，今年1—5月，设备工器具购置投资同比增长17.5%，对全部投资增长贡献率超过50%；主要电商平台家电以旧换新销售额增长超过80%，以旧换新成为推动家电消费增长的重要因素。同时，各地新增了一大批智能化社区回收设施，回收循环利用体系更加健全。

下一步，国家发展改革委将充分发挥部际联席会议制度作用，进一步加强统筹协调，会同有关部门加大政策支持力度，加快各类资金落地。同时，强化要素保障，及时协调解决问题，带动企业和社会各界广泛参与。

推动新能源汽车产业发展

近年来，中国新能源汽车产业快速发展。截至2023年底，全国新能源汽车保有量达2041万辆；到2030年有望达8000万辆。今年1—5月，新能源汽车产销量分别为392.6万辆和389.5万辆，同比分别增长30.7%和32.5%，产业发展延续良好态势。

“综合各方面情况看，中国消费者对新能源汽车需求还将持续走高，新能源汽车特别是电动汽车仍将保持较快速度增长，这也大幅催生了充电基础设施建设需求。”李超说，“截至今年5月底，全国充电基础设施总量达992万台，同比增长56%；其中，公共、私人充电设施分别达到305万台、687万台，分别增长46%、61%，中国已建成世界上数量最多、服务范围最广、品种类型最全的充电基础设施体系。”

“实践证明，我国新能源汽车产业快速发展，关键在于顺应客观规律、充分尊重市场竞争、坚持在开放中求发展。”李超说，新发展理念为中国新能源汽车产业发展提供了引领，中国超大规模市场为新能源汽车产业提供了广阔发展空间，充分的市场竞争也锻造了新能源汽车产业的竞争力。

李超表示，国家发展改革委将会同有关方面，继续通过政策引导、规范监管等方式营造公平竞争的市场环境，充分激发各类经营主体活力，推动汽车产业转型升级和企业优化重组，提升技术创新和产业链配套能力，加强国际合作，持续推动新能源汽车产业高质量发展。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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