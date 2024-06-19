本报记者 邓晓霞 刘泽溪 王子凯

“提到新车的感觉非常棒！”英国一名车主在社交媒体分享了自己购买比亚迪新车SEAL（海豹）时的喜悦。

“海豹”是我国车企比亚迪旗下一款纯电动新能源汽车，去年8月开启海外销售以来，受到全球市场青睐，成为比亚迪出海最成功的车型之一。

“全球每卖出5台新能源汽车，就有1台比亚迪”。比亚迪热销海外，见证了我国新能源汽车产业的奋进历程，映照出中国制造的底气和信心。

以技术创新提升竞争力

在泰国，“海豹”每月销售2500台左右；在印度，单店200台“海豹”被订购一空……采访发现，技术创新加上成本优势，是“海豹”成功的关键。

正碰结构安全提升50%，侧碰结构安全提升45%，整车扭转刚度提升70%，百公里加速3.8秒，传感识别精度提高300多倍……说起“海豹”性能方面的提升，比亚迪常州工厂技术中心经理韩义忠如数家珍，“得益于搭载的刀片电池、CTB（电池车身一体化）、iTAC（智能扭矩控制系统）等比亚迪自研技术，‘海豹’满足了动力更强、续航更长、出行更放心的消费者需求。”

“以技术创新提升竞争力”，比亚迪研发人员介绍，“海豹”从设计之初就以全球市场为目标，在传统车企林立的海外市场，若想获得消费者的认可，就必须在技术、安全和性价比等方面展示出足够优势。

刀片电池是比亚迪的看家技术。在深圳比亚迪总部展厅，针刺实验下的刀片电池，展现出比传统电池更强的稳定性，在提升电池能量密度的同时，安全性更高。

为了减轻重量，研发人员使用CTB技术，将刀片电池集成到底盘的车身框架中，既节省了车内空间，还能通过车身的钢结构进一步保护电池，避免外力碰撞。“车身与电池系统的高度融合，使得整车扭转刚度提升一倍，这让车辆在高速过弯时侧倾变小，车身更加稳定。”韩义忠介绍。

比亚迪e平台3.0带有的iTAC技术也是“海豹”的亮点之一。搭载iTAC，车辆可提前50毫秒以上预测车轮转速变化趋势，普通消费者也能享受到专业赛车手的驾控乐趣。

持续提高创新能力背后，是比亚迪在研发上的高强度投入。比亚迪拥有超过10万名工程师和11个研究院，累计研发投入超千亿元，申请专利超过4.8万项。

“我们有11年研发投入超过当年净利润，甚至很多时候是净利润的3至4倍。”比亚迪集团董事长兼总裁王传福表示。

品质是企业的生命

技术创新实现从0到1突破的同时，也对生产端提出了更高要求。

在常州比亚迪基地“海豹”生产车间，现场机械手臂伸缩旋转，焊接点位火光四射，机器转动声此起彼伏。经过前期的冲压、焊装、涂装流程，在总装车间，不到1分钟就有一辆新车下线。

回忆起总装过程中的适应性改造，韩义忠说，“‘海豹’是比亚迪第一款搭载CTB技术的车型，工程师反复验证，最终通过对电池包底层创新性进行涂胶密封处理，并运用一体化焊接方式，改进了接触面精度，成功保证电池包的安全性和防水性能。”

流畅自然的线条、短前后悬的车身，诠释了比亚迪“海豹”独特的“海洋美感”。而为了把这一灵动的造型设计落到实处，生产车间可是没少下功夫。

为达到更好的视觉美感和更低的风阻系数，“海豹”在前机盖的棱线上采用了由高向低的渐进式设计，但在试制时，前盖板出现了过渡边缘凹陷的问题。“我们对冲压模具、金属材质、装配工艺、喷涂漆料等反复排查，最终将问题锁定在喷涂后的烘烤和前机盖支撑方式上。”韩义忠说，“如果将前机盖棱线延长，问题很容易解决，但造型的完美设计就会受到影响。”车间技术人员和设计团队来回“拉锯”，最后调整了前机盖的开启角度，将单支撑改为双支撑，解决了这一难题。

“这背后是精益求精的工匠精神。”比亚迪十一事业部总经理助理靖朝辉表示，“品质是企业的生命，比亚迪坚持一丝不苟打磨产品。”

从制造出海到品牌出海

“以往中国汽车是‘低质廉价’的代名词，海外客户一听是中国制造就打退堂鼓。”比亚迪亚太汽车销售事业部总经理刘学亮说，现在，比亚迪在海外广受消费者青睐，比亚迪ATTO 3在泰国上市时，42天时间销量突破1万台；去年11月，“海豹”获得泰国D级车销冠，单月市占率49.7%，超过雅阁、凯美瑞等日系车。

中国汽车开始成为被模仿和学习的新对象。“伴随出海之路，比亚迪让全世界看到中国制造的力量、中国品牌的形象。”中国汽车流通协会会长助理王都表示。

3年前，2021年5月，比亚迪正式宣布“乘用车出海”计划。如今，比亚迪新能源车足迹已经遍布88个国家和地区超400个城市，且连续获得多国新能源汽车的月度销量冠军。

“为了这两三年，比亚迪默默努力了20年。”刘学亮表示，这一成绩的取得不是一蹴而就，而是长期实践的结果。多年来，比亚迪在电池制造、新能源商用车出海等方面持续发力，为乘用车出海打牢基础。

比亚迪新能源车出海的成功，是中国汽车产业转型升级的鲜活例证。“从制造出海到品牌出海，中国新能源车国产品牌的底色越来越亮。”王都表示。

（中国汽车报张海天参与采写）

《 人民日报 》（ 2024年06月19日 01 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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