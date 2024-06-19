本报武汉6月18日电 （记者范昊天）记者从长江三峡通航管理局获悉：截至2024年6月18日，三峡船闸已累计运行20.43万闸次，通过船舶103.53万艘次，通过旅客1226.17万人次，过闸货运量达20.77亿吨，有效支撑了长江黄金水道的安全通畅。

据介绍，三峡船闸是世界上连续级数最多、总水头和级间输水水头最高、技术最复杂的内河船闸。自2003年三峡船闸面向社会船舶开放通航以来，随着沿江经济社会蓬勃发展，库区航道、港口条件改善，能源、建材、矿石等大宗商品物流需求进一步释放，过闸货运量节节攀升。

长江三峡通航管理局坚持创新引领，优化调度组织，实施两坝船闸、升船机联合匹配运行，探索应用“罗静排档法”“虚拟闸室”等措施，施行156米水位四级运行，力推过闸船舶标准化，研发大型人字门同步顶升系统助力快速检修等。三峡船闸日均运行闸次由23闸次提升至31闸次，吃水控制标准从3.3米提高到4.3米，单闸次平均实载吨位从3140吨提升到15264吨。目前，三峡船闸年货运量已连续10年突破1亿吨。

《 人民日报 》（ 2024年06月19日 04 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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