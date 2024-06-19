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三部门联合发文

质量融资增信 服务实体经济

2024年06月19日06:40 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京6月18日电  （记者林丽鹂）国家市场监督管理总局近日举办发布会，对市场监管总局会同中国人民银行、金融监管总局联合印发的《关于开展质量融资增信工作更好服务实体经济高质量发展的通知》进行解读。

　　质量融资增信是指以企业具备的质量能力、资质等质量要素为依据建立的增信机制，旨在为具有较高质量效益水平的企业提供融资服务。一些地方实践中，也称为“质量贷”或“质量融”。这项工作抓住质量政策与金融政策的结合点，找准拓宽质量效益型企业融资增信渠道的突破点，是助力实体经济发展的一项创新举措。

　　通知遵循质量和金融领域的基本原则和规律，突出质量要素的作用，按照“信息采集、信用评估、贷款服务、贷后管理”的质量融资增信实施全流程进行部署。质量融资增信要素主要包括五个方面：质量信用、质量管理、质量品牌、质量基础和质量创新。

　　从供给侧看，通过建立健全质量信息共享互通机制，便于金融机构动态、全面掌握企业的质量信息，帮助金融机构为企业精准“质量画像”，降低融资风险。同时，促进金融机构建立质量要素综合评价体系，深入挖掘和分析质量要素数据，依托质量要素评价企业盈利能力和发展潜力，引导信贷资源更多优化配置到优质企业上来。

　　从需求侧看，帮助广大企业尤其是优质中小微企业，突破原有的传统贷款方式，开辟通过质量要素融资增信的新路径，提高优质企业融资的可得性、便利性。在满足企业融资需求的同时，通过突出质量融资增信要素的关键作用，以质量促进融资，以融资支持企业持续加大质量保障和质量提升的投入，进一步促进企业走质量效益型发展道路。

　　《 人民日报 》（ 2024年06月19日 07 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)
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