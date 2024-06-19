本报记者 王永战

赵德明（右）和同事们查看田间管理情况。

兰 锋摄（人民视觉）

雨水淅淅沥沥，秧苗长得正旺。在四川省宜宾市农业科学院大观科研基地，水稻研究所研究员赵德明和同事张杰走进田间，商量稻谷种植的事。“今年雨水不少，要特别注意做好田间管理，还要为下个月的人工授粉做好准备。”赵德明说。

1987年从四川农业大学毕业，到宜宾从事水稻育种研究，赵德明已经在这里工作了37年。水稻育种常要顶着烈日到田间人工授粉。地处长江上游的宜宾每年7、8月最热，那时也是授粉的关键时节。

每天一大早到田间，为稻穗修剪颖壳，“等到快中午，水稻花一开，就得抢抓授粉时机。”赵德明说，在气温高达39摄氏度的天气里，科研人员常常衣服湿了一遍又一遍。

“水稻良种育种周期长，需要反复试验筛选。”赵德明说，每年都要选择符合育种目标的秧苗，循环往复。至少选育8代以上，历时4年左右，才能选育成功一个新品种。

宜宾市农科院水稻研究所有科研人员12人，赵德明已经59岁，是其中年纪最大的。“所里也有20多岁的小伙子，未来在他们身上。”赵德明说。

经过几代科研人员的努力，宜宾市农科院近年来选育经审定的水稻新品种40多个，其中经国家审定通过的12个。“宜香优2115”“宜香4245”等新品种的推广面积居全国前列。

《 人民日报 》（ 2024年06月19日 07 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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