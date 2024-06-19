本报北京6月18日电 （记者谷业凯）记者从中核集团获悉：18日6点48分，中核集团旗下中国核电投资控股的辽宁徐大堡核电4号机组顺利实现穹顶吊装就位。国家重点能源项目徐大堡核电3、4号机组全部进入设备安装阶段，为进一步推进工程建设奠定基础。

穹顶位于核岛顶部，呈半球形，是保障反应堆厂房完整性和密封性的重要组成部分。徐大堡核电4号机组穹顶钢衬里为直径44米的半球形结构，安装标高44.6米至66.6米。本次穹顶吊装总重量达655.37吨，是4号核岛钢衬里施工中整体吊装就位的最大、最重钢构件。

徐大堡核电3、4号机组于2021年5月19日开工建设。两台机组预计分别于2027年、2028年投运，每年发电量可达180亿千瓦时以上，相当于每年节约燃煤量约640万吨、减少二氧化碳排放量约1890万吨，将有力推动辽宁产业结构和能源结构调整，对构建清洁低碳、安全高效的现代能源体系，推动绿色低碳发展、实现“双碳”目标具有积极作用。

《 人民日报 》（ 2024年06月19日 07 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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