“三夏”小麦机收任务基本完成（新时代画卷）
1 装车
2 测损
3 晾晒
4 收购
5 运输
6 入库
7 加工
良种
良机
良法
良田
跨区机收服务队南来北往，区域农机社会化服务中心高效调度，各类“大块头”“小身材”的农机在田间展身手……记者从农业农村部获悉：截至6月18日，西南、黄淮海等麦收重点地区收获基本完成，新疆、甘肃等西北地区小麦机收仍在进行，全国夏粮小麦收获进度已达96%，“三夏”小麦机收任务基本完成。
在夏粮生产的链条上，机收减损是重要一环。我国三大主粮作物收获已基本实现机械化，其中小麦机收率达到98%以上。目前，麦收完成省份初步监测小麦平均机收损失率维持在1%左右的较好水平，优于2%的行业标准要求。据估算，如果全国小麦机收损失率平均下降1个百分点，就能挽回粮食损失25亿斤。
在精耕细作上下功夫，良种、良机、良法配套，全环节、全过程挖掘粮食单产潜力。今年，我国将扎实推进新一轮千亿斤粮食产能提升行动，瞄准单产这一关键变量，持续集成一批绿色高产高效技术模式、推广一批增产增效关键技术、挖掘一批大面积整建制高产典型，加快形成“多技术集成、大面积普及”均衡增产的格局。
夏收忙完，夏种也要抓紧推进。各地区各部门全力抓好粮食和重要农产品生产，中国饭碗将端得更稳更牢。
（本报记者 郁静娴）
《 人民日报 》（ 2024年06月19日 10 版）
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