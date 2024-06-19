1 装车

山东省乐陵市花园镇的麦田里，大型收割机在卸麦装车。

贾 鹏摄（人民视觉）

2 测损

山东省乐陵市郑店镇的机收减损比武现场，工作人员在测算减损率。

贾 鹏摄（人民视觉）

3 晾晒

山东省乐陵市金穗农业服务有限公司孔镇服务站，粮农在翻晒小麦。

贾 鹏摄（人民视觉）

4 收购

山东省乐陵市丁坞镇粮食收购点，工作人员操作机械转运小麦。

贾 鹏摄（人民视觉）

5 运输

山东省乐陵市冀鲁边乡村振兴综合服务中心，货车运来小麦。

贾 鹏摄（人民视觉）

6 入库

山东省乐陵市杨安镇一家农业合作社，工作人员将小麦烘干入库。

贾 鹏摄（人民视觉）

7 加工

山东省乐陵市一家面粉厂的生产车间内，工人操作设备将小麦加工成面粉。

贾 鹏摄（人民视觉）

良种

江苏省淮安市盱眙县，种粮大户在良种种植基地查看小麦良种长势情况。

许昌银摄（人民视觉）

良机

四川省眉山市仁寿县彰加镇德意村，农机手驾驶农机收获小麦。

潘 帅摄（影像中国）

良法

河南省邓州市，中央储备粮邓州直属库有限公司质检员在检测样品，助力提升粮食收储能力。

新华社记者 郝 源摄

良田

江西省九江市彭泽县积极推进高标准农田建设。图为彭泽县芙蓉墩镇的2万余亩小麦迎来丰收。

朱海鹏摄（影像中国）

跨区机收服务队南来北往，区域农机社会化服务中心高效调度，各类“大块头”“小身材”的农机在田间展身手……记者从农业农村部获悉：截至6月18日，西南、黄淮海等麦收重点地区收获基本完成，新疆、甘肃等西北地区小麦机收仍在进行，全国夏粮小麦收获进度已达96%，“三夏”小麦机收任务基本完成。

在夏粮生产的链条上，机收减损是重要一环。我国三大主粮作物收获已基本实现机械化，其中小麦机收率达到98%以上。目前，麦收完成省份初步监测小麦平均机收损失率维持在1%左右的较好水平，优于2%的行业标准要求。据估算，如果全国小麦机收损失率平均下降1个百分点，就能挽回粮食损失25亿斤。

在精耕细作上下功夫，良种、良机、良法配套，全环节、全过程挖掘粮食单产潜力。今年，我国将扎实推进新一轮千亿斤粮食产能提升行动，瞄准单产这一关键变量，持续集成一批绿色高产高效技术模式、推广一批增产增效关键技术、挖掘一批大面积整建制高产典型，加快形成“多技术集成、大面积普及”均衡增产的格局。

夏收忙完，夏种也要抓紧推进。各地区各部门全力抓好粮食和重要农产品生产，中国饭碗将端得更稳更牢。

（本报记者 郁静娴）

《 人民日报 》（ 2024年06月19日 10 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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