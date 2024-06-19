浙江杭州拱墅区桃源单元保障性住房项目建设现场。

马思婕摄

日前召开的全国切实做好保交房工作视频会议提出，“扎实推进保障性住房建设、城中村改造和‘平急两用’公共基础设施建设‘三大工程’”。

加快推进“三大工程”建设，既是利民之举，又是发展之计。当前，各地区各部门抓紧完善各项配套支持政策，推动一批项目落地实施，形成实物工作量。本版今起推出“聚焦‘三大工程’”系列报道，展现各地的新探索新成效。

——编 者

配租配售并举 建设供给加快

本报记者 丁怡婷

规划建设保障性住房，是完善住房制度和供应体系、重构市场和保障关系的重大改革，有利于缓解大城市住房矛盾，有利于有力有序有效推进房地产转型和高质量发展，有利于更好拉动投资消费、促进宏观经济持续回升向好。

住房城乡建设部相关司局负责人向记者介绍，原有的住房保障体系以公共租赁住房、保障性租赁住房为主体；现在的住房保障体系分为配租型和配售型，其中配租型包括公共租赁住房、保障性租赁住房，配售型保障性住房按保本微利原则配售。

近段时间，住房城乡建设部会同国家发展改革委、财政部等部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，形成规划建设保障性住房配套政策体系，明确了土地、财税、金融等支持政策；同时，通过召开现场会、开展政策培训和加强工作调度等方式，指导督促各地加快推进保障性住房建设。

当前，各地加快出台本地区实施意见及配套政策，并在保障用地供给、加快项目落地等方面取得了积极进展。

保障对象方面，各地加快建立轮候机制，摸清工薪收入群体需求，以需定建。例如，广东东莞面向全体市民开展保障性住房购房意愿常态化登记，将保障性住房购房意愿调查与轮候库建设相结合。

保障用地供给方面，各地注重挖掘存量土地资源，清理回收闲置土地，将保障性住房布局在交通便利、配套齐全的区位。广东深圳提出“四跟”（跟着产业园区走、跟着大型机构走、跟着轨道交通走、跟着盘活资源走）发展战略，让保障性住房建设与城市发展、产业发展同频共振。

加快项目落地方面，各地加快推进项目开工，以绿色、低碳、智能、安全的“好房子”标准建设保障性住房。浙江杭州在供地、立项、方案设计审批等环节通过流程并联等一系列举措，压缩审批时间，实现全生命周期可视化展示与监督。

目前，西安、福州、广州、深圳、杭州等城市已开工建设了一批保障性住房项目，福州首个配售型保障性住房已接受首轮申请登记。

浙江杭州——

以需定建 打造“好房子”

本报记者 窦 皓

“4人家庭，户型面积标准120平方米，价格还不贵，条件真不错。”得知杭州要建设配售型保障性住房，“新市民”李新海十分憧憬，“从家乡湖南来杭打工已10年，期待有自己的房子。”

今年以来，全国各地保障性住房建设步伐加快。浙江杭州市积极探索，以需定建、打造“好房子”，推动保障性住房建设取得新进展。

统筹规划，科学合理确定供给规模

走进杭州市住房保障服务中心，一体化智慧平台电子大屏上，各区域保障性住房项目总数、总用地面积、总可建房源数一目了然；供需匹配模块中，本年度户籍人口数、流动人口数、未来3年土地储备数、企业就业人数等情况一清二楚。

当前，配售型保障性住房主要面向住房有困难且收入不高的工薪收入群体，以及城市需要引进的科技人员、教师、医护人员等人才群体。

杭州市住房保障服务中心主任谢小敏介绍，中心对接数据资源局，对户籍人口、无房人群、人才群体、社保缴纳等6个维度的数据进行系统摸底，测算出潜在购房人群规模。在此基础上，统筹考虑住房市场总体供应情况，以需定建，科学合理确定供给规模。

4月30日，《杭州市保障性住房配售管理办法（试行）》向社会公开征求意见，明确保障性住房适用范围、销售价格、户型标准、使用限制、回购情形、违规罚则等内容。目前，杭州配售型保障性住房主要依靠新建和转化两种途径。2021年，杭州探索建设人才共有产权房，配售型保障性住房政策出台后，尚未开工建设的共有产权房项目，迅速归并到配售型保障性住房体系中来。“原计划3年推出3万套共有产权房，相关辖区已明确地块并逐步推进。政策调整后，经过调整用地性质和重新规划设计，有多个项目可转型配售型保障房。”谢小敏说。

目前，杭州首批3个配售型保障性住房项目已开工，剩余9个项目计划年内开工，12个项目累计筹建房源9500余套。

提升品质，做好配套设施建设

走进杭州拱墅区桃源单元保障性住房项目建设现场，社区服务用房、居家养老用房、残疾人社区康复站、配套幼儿园等项目建设稳步推进。这是杭州已开工建设的配售型保障性住房项目中规模最大的一个。

“项目总建筑面积约17.34万平方米，共1120户，主要有70、90、120平方米三类户型，计划2027年下半年竣工。”项目建设方拱墅城发集团相关负责人介绍，项目按照“绿色、低碳、智能、安全”标准设计施工，未来力争把保障性住房建设成“好房子”。

除了桃源项目，杭州已确定的配售型保障性住房大多布局在公共交通便利，周边教育、医疗、商业等配套较为完善的区域。计划今年开工的12个项目中有6个位于中心城区，多个项目距离地铁站800米内。

杭州市住房保障服务中心保障房业务一处处长陈伟介绍，杭州市保障性住房建设品质指导意见正在制定中，将在考虑成本的同时，把老百姓日常所需的生活配套需求纳入建设方案，做好配套设施建设、公共服务供给等工作。

开工情况、项目名称、用地面积、责任单位……“杭州市人房地一体化智慧平台”里，桃源单元项目的进展情况清晰可见。可建房源项目进度一栏，还将项目分为供地阶段、开工阶段、施工阶段、交付阶段4个模块，对拆迁、取得规划许可证、取得建设施工许可证等节点的应完成时间进行标注，通过绿灯放行、红灯预警的形式，提前预判、精准管理。

“我们在供地、立项、方案设计、审批等环节，通过流程并联，压缩审批时间，依托数字化平台实现项目全生命周期可视化展示与监管。”谢小敏说，杭州市住房保障和房产管理局会定期召开工作例会，协调相关部门做好项目推进。

完善体系，持续提升群众幸福感

2019年，得益于公租房政策，李新海一家搬进了杭州钱塘区银海公寓，50平方米的两居室每月房租只需500多元，相较之前低了不少。

不仅如此，李新海的一儿一女也在公租房附近学校上学，“家门口就有社区图书馆，小区还会定期组织义诊、童趣游戏等活动，在这生活既方便又舒心。”

从公共租赁住房、保障性租赁住房等配租型保障性住房，到配售型保障性住房，不断完善的保障性住房体系，持续提升着群众幸福感。截至2023年底，杭州已累计筹集保障性租赁住房项目432个、房源21.32万套（间）。到2025年，还将筹建保障性租赁住房12万套（间）。针对配售型保障性住房，杭州已出台项目建设实施方案和开发贷实施细则，正在研究制定保障性住房配售基准价格实施意见等配套政策。

杭州市住房保障和房产管理局党组书记、局长王进表示，杭州将结合发展实际，以“人、房、地、钱”要素联动为指引，聚焦供地、配售、定价、资金筹集等关键性问题，严把准入条件、规范配售流程、落实封闭管理，更好保障相关群体的居住需求。

《 人民日报 》（ 2024年06月19日 18 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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