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发展新兴产业 国企大有可为（观象台）

李心萍
2024年06月19日06:43 | 来源：人民网－人民日报
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　　国有企业技术储备足、人才队伍强、资金实力雄厚，发展新兴产业有责任有使命，也有基础有条件

　　

　　中国中车，创新发展储能装备，布局短短两年已构建起完整产业链并掌握核心零部件生产制造技术，中标量稳居行业第一。

　　中国移动，发力人工智能赛道，成功打造千亿参数多模态大模型，支持语言、视觉、语音、结构化数据等模态。

　　中国石化，加快发展氢能产业，已建成氢燃料电池供氢中心11座、加氢站128座，北京至上海“氢能高速”初步建成。

　　发力战略性新兴产业，国有企业特别是中央企业正在积极作为。2023年，中央企业、地方国有企业战略性新兴产业投资分别为2.18万亿元、0.73万亿元，占投资总额的比重分别达35.2%、17.1%；中央企业战略性新兴产业营收占总营收比重增加3.23个百分点。

　　当前，中央企业超过70%的资产集中在石油化工、冶金矿业、能源资源、建筑建材等传统产业，为服务国家战略、保障国计民生奠定了坚实基础，但也存在产业布局“现代感”不强等问题。针对此，2023年国务院国资委先后启动产业焕新和未来产业启航行动，鼓励国资央企以更大力度加快布局战略性新兴产业。力争到2025年战略性新兴产业营收占比显著提升，带动形成新的一批百亿元级产业；到2030年战略性新兴产业实现资产倍增。

　　发展新兴产业，国有企业有责任有使命，也有基础有条件。当前，新一轮科技革命和产业变革加速发展，战略性新兴产业已成为大国竞相角逐的新赛道。国有企业技术储备足、人才队伍强、资金实力雄厚，具有一定的比较优势。特别是在一些资金投入大、回报周期长、研发难度高的关键环节，国有企业应勇担重任、冲锋在前，联合产学研用等各方力量，推动实现技术突破，储备未来竞争力。

　　发展新兴产业，需要国有企业创新方式、深化协同。新兴产业具有技术更迭快、产业发展快等特点，要求国有企业早投资、早布局、抢占先机。国投通过“控股直投+基金投资”等方式，投资参股粤芯半导体、寒武纪等一批独角兽企业；中国联通以联通5G母基金作为枢纽，合作成立4家市场化基金，撬动社会资本超200亿元……近年来，不少国有企业灵活运用并购重组、上市融资、产业协同、联合攻关等方式发展新兴产业，赢得宝贵战略时机，值得借鉴推广。

　　发展新兴产业，还要明确方向、突出重点。国有企业发展新兴产业，要立足自身、结合实际，找准产业切入点。例如，中国石化选择氢能作为主攻方向，中国海油不断迈向深海，中国铁建发力地下空间建设……每家企业都要依托主责主业选择主攻方向，沿着技术变革趋势不断延伸产业链、攀登价值链。

　　发展新兴产业，也离不开国企改革的持续深化。无论是国资监管机构还是企业总部，都应对新兴产业相关行业和相关基金区分初创期、成长期和成熟期等不同阶段，实施差异化、长周期的考核评价和中长期激励机制，算好全局账、长远账。

　　国有企业是中国特色社会主义的重要物质基础和政治基础，是党执政兴国的重要支柱和依靠力量。期待国有企业加快布局调整、不断突破新技术、研发新产品，与非公有制企业携手发展战略性新兴产业，为经济高质量发展注入强劲推动力和支撑力。

　　《 人民日报 》（ 2024年06月19日 18 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)
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