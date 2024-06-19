王 珂 尹舒羿

非遗展演、非遗美食、非遗文创……端午假期，2024年文化和自然遗产日天津市非遗主场活动上，60多项美食非遗项目和60项传统工艺非遗项目集中亮相，为市民和游客带来别有韵味的文旅体验。端午假期，天津接待游客667.51万人次，实现旅游收入55.09亿元。

6月8日是今年的“文化和自然遗产日”。各地以“保护传承非遗 赓续历史文脉 谱写时代华章”为主题，举办1.2万余场内容丰富、形式多样、参与广泛的特色活动，丰富了端午假期市场供给，激发文旅消费活力。据文化和旅游部数据中心测算，端午假期，全国国内旅游出游合计1.1亿人次，同比增长6.3%；国内游客出游总花费403.5亿元，同比增长8.1%。

非物质文化遗产是中华优秀传统文化的组成部分，也是重要的旅游资源。文化和旅游部印发的《文化和旅游部关于推动非物质文化遗产与旅游深度融合发展的通知》提出，“支持将非物质文化遗产与乡村旅游、红色旅游、冰雪旅游、康养旅游、体育旅游等结合，举办‘非遗购物节’‘非遗美食节’等活动，发展非物质文化遗产旅游。”当前，“非遗+旅游”的场景越来越多，不仅为非物质文化遗产提供了更多展示平台，让非遗更有生机和活力，而且给游客带来更加多元、更有文化味的体验。

随着互联网、大数据等在文旅领域的广泛应用，越来越多非遗积极拥抱新技术、新载体，让更多人感受传统文化的魅力。文化和旅游部“文化和自然遗产日”非遗宣传展示活动中，中国演出行业协会等承办“云游非遗·影像展”系列活动，以短视频、直播、音频结合的形式，带领人们云观非遗。作为系列活动之一，8家稀有戏曲国有院团联合抖音直播发起“天下第一团”非遗直播周活动，来自浙江、河南、陕西等地的院团带来70部大戏展播。活动期间，宛梆、正字戏、西秦戏、新昌调腔、姚剧等剧种的直播，累计吸引超过6420万人次观看。数据显示，截至6月1日，已有50个稀有剧种入驻抖音，一年间开展870多场直播。

专家表示，推动非物质文化遗产与旅游深度融合发展对于扎实做好非物质文化遗产的系统性保护、促进旅游业高质量发展，更好满足人民日益增长的精神文化需求具有重要意义。要坚持以文塑旅、以旅彰文，推动非物质文化遗产与旅游在更广范围、更深层次、更高水平上融合，更好服务人民高品质生活。

《 人民日报 》（ 2024年06月19日 19 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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