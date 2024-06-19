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更好发挥“稳定器”作用 优质产能激活外贸新动能

焦磊
2024年06月19日08:32 | 来源：人民网
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今年以来，我国经济运行持续回升向好，外贸向好势头不断巩固。国家统计局日前发布的数据显示，今年前5月，我国货物贸易进出口总值17.5万亿元，同比增长6.3%，进出口累计规模创历史同期新高。5月份，货物进出口总额37077亿元，同比增长8.6%，月度增速进一步加快。

主要出口指标显示，我国出口商品结构不断优化，技术含量及附加值高的高技术制造业产品占出口比重持续攀升。今年前5个月，船舶、电动汽车、家用电器出口分别增长100.1%、26.3%、17.8%。

业内专家表示，得益于中国经济的强大韧性与活力、完整的产业链供应链配套支撑，出口产品不断向价值链上游攀升，带动我国外贸国际竞争力不断增强。随着外部需求增长、稳外贸政策持续发力，中国外贸将继续发挥“稳定器”作用，成为推动全球贸易复苏的重要力量。

粤开证券首席经济学家、研究院院长罗志恒表示，5月出口同比增长7.6%，较4月大幅回升6.1个百分点。一是海外主要市场去库存进入尾声，补库存动力较强，推动纺织服装、家具、消费电子等产品出口回暖；二是我国产业转型升级，部分高附加值产品竞争力不断增强，汽车、船舶等依托完整产业链和技术优势，出口增速较快。

民生银行首席经济学家温彬认为，出口的良好表现，既有赖于外需保持韧性，也依托于强大的竞争力。全球制造业景气度回升，对中国产品出口带动显著。数据显示，今年以来，全球制造业景气度回升。今年1月，摩根大通全球制造业PMI上升至50.0%，自2022年9月以来首次站上荣枯线，并在此后几个月始终保持在景气区间。

在充分满足国内需求的基础上，中国持续满足外部需求，积极为世界其他国家消费者提供更多优质产品。今年前5月，我国出口船舶2363艘，价值170亿美元，同比分别增长25%和93%，延续了年初以来的快速增长。汽车（包括底盘）出口245万辆，价值464亿美元，分别同比增长26.8%和20.1%。集成电路出口1139亿个，价值626亿美元，分别同比增长10.5%和21.2%。

截至2023年，中国连续7年保持全球货物贸易第一大国地位，进出口分别占国际市场份额的10.6%和14.2%。“完善的产业链、出色的产品竞争力以及拓展多元化市场的努力，都为中国出口保持景气度奠定了基础。”温彬表示，我国已基本建成完备且有竞争力的新能源汽车产业链，在全球范围内处于领先地位，“新三样”成为我国产品出口的新品牌。

与此同时，中国高水平对外开放稳步推进，优质产能为全球经济持续复苏注入了动力，成为推动世界经济转型升级、全球贸易稳步复苏的重要力量。

国际货币基金组织（IMF）4月发布的《世界经济展望报告》，将2024年全球经济增长预期上调至3.2%，较1月预测值高出0.1个百分点。此外，多家国际机构表示，今年全球贸易增速有望实现反弹。世界贸易组织（WTO）最新一期《全球贸易展望与统计》报告预测，2024年全球货物贸易量将增长2.6%，2025年将延续今年的复苏势头，预计增长3.3%。经合组织预计，今年全球货物和服务贸易将增长2.3%，到2025年将增长3.3%。

外贸的出色“成绩单”，已成为拉动经济增长的重要支撑。

“一季度我国GDP同比增长5.3%，高于去年全年的5.2%。三驾马车中，一季度净出口拉动GDP增长0.8个百分点，好于去年全年的-0.6个百分点。”温彬分析，出口的拉动作用，在经济运行的方方面面均有体现。一是带动制造业生产保持较快增长，今年前5个月，我国制造业增加值同比增长6.7%，好于去年全年的5.0%；二是带动制造业投资保持较快增长，前5个月制造业投资同比增长9.6%，大幅高于去年全年的6.5%；三是带动中小企业经营状况改善；四是带动就业状况改善。

随着数字技术的发展，跨境电商在技术、模式、供应链等方面形成全新业态，成为拉动外贸增长的新动能之一。今年5月下旬，国务院常务会议审议通过了《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》，提出要积极发展跨境电商、海外仓等外贸新业态，以促进外贸结构优化、规模稳定。

业内分析认为，随着中国更多跨境电商、龙头企业、物流企业以及产业链上下游中小企业获得参与国际市场竞争的机会，也将进一步巩固中国在全球供应链和跨境贸易网络中的位置，激发外贸新动能。

(责编：方经纶、吕骞)
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