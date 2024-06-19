人民网北京6月19日电 （记者孙阳）2023年，全国国有企业资产总额达到339.5万亿元，在交通固定资产投资方面，2023年全国交通固定资产投资总额为3.9万亿元，创历史新高。当前，如何推动交通行业资产管理高质量升级，成为行业探索的重要方向。

“面对如此庞大的资产规模，高效、高质地开展资产管理，对于推进供给侧结构性改革、优化生产要素等资源配置具有举足轻重的作用。中国交通运输协会资产管理分会的正式成立，是协会致力于加速建设交通强国、深化交通运输高质量发展的重要一环，也是发展新质生产力、推动行业高质量发展的内在需求与核心环节。” 6月15日，中国交通运输协会（以下简称“中交协”）在北京召开中交协资产管理分会成立大会，中交协会长胡亚东在会上表示。

对应我国交通运输行业资产管理迫切的升级需求，资产管理师这一新职业的出现恰逢其时。胡亚东表示，作为资产管理分会支撑单位的中通诚资产评估有限公司响应国家关于提倡各行业的龙头企业投身职业教育的号召，于2021年独家向人社部申报“资产管理师”新职业，推动该职业于2022年获批进入新修订的国家职业大典。

据了解，2022年12月，人社部职业技能指导中心委托中通诚集团制定资产管理师国家职业技能标准，目前已通过人社部审核，处于待颁布阶段。这标志着资产管理师这个新职业有了规范科学的职业内涵和标准，填补了人财物三大管理条线中的一项空白。

“中国交通运输协会资产管理分会的成立，是资产管理作为国家职业大典的一个序列，正式成为我国国民经济中的一个重要行业的起点和标志。中国交通运输协会资产管理分会应该是我国第一个聚焦资产管理的职业协会和行业协会，它的成立具有里程碑式意义。” 第十一、十二届全国人大财经委员会副主任，国家税收法律研究基地（哲学社会科学基地）首席专家郝如玉表示。

人力资源社会保障部中国就业培训技术指导中心副书记葛恒双表示，高素质的劳动者需要健全完善人才培养和评价体系。资产管理师职业标准的颁布和后续的职业培训教程开发，以及人才培养评价等各项工作的有序开展，对不断提升从业人员的素质、实现资产管理产业的人才引领驱动，具有基础和引领作用。

“资产管理师这一新职业的确立不仅弥补了我国职业体系的一项重要空白，也完善了以公有制经济为主体的经济体制中‘人、财、物’三大管理体系所对应的职业架构，有效扩大资产管理领域人才供给，在促进高质量充分就业的同时，实现了进一步推动各产业行业资产管理快速有序发展，让交通运输行业找到了精进资产管理水平、完善资产管理体系的组织依托与人才保障。”交通运输部财务审计司副司长程侃表示。

据介绍，目前，申请入会企事业单位达到52家。中交协资产管理分会将定期或不定期举办系统完善的资产管理师培训班、研讨会，下一步结合国标发布拟为会员举办相应的宣贯讲座。

(责编：方经纶、吕骞)

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