原标题：经济回升向好 需求持续释放

如何看待当前经济形势？推动大规模设备更新和消费品以旧换新工作有哪些进展？如何保障迎峰度夏电力安全稳定供应？6月18日，国家发展改革委围绕相关热点问题进行了回应。

积极因素不断积累

国家发展改革委政研室副主任、新闻发言人李超介绍，5月份，随着各项宏观政策持续落地，我国经济延续回升向好态势，经济运行中的积极因素不断积累。生产保持较快增长，企业效益有所改善。国内需求持续释放，外贸出口增势良好。就业形势总体平稳，物价水平稳中有升。

数据显示，5月份，规模以上工业增加值同比增长5.6%，其中装备制造业、高技术制造业分别增长7.5%、10.0%；社会消费品零售总额同比增长3.7%，比上月加快1.4个百分点，假日消费热度较高，端午假期国内旅游出游人次和游客出游总花费同比分别增长6.3%、8.1%。

“我们也注意到，外部环境复杂性、严峻性、不确定性上升，我国经济持续回升向好仍面临一些困难挑战。”李超说，国家发展改革委将加快推动发行超长期特别国债支持重大战略实施和重点领域安全能力建设，推动各项政策落地见效，切实巩固和增强经济回升向好态势。

加大政策支持力度

今年3月，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。李超介绍，近日，由国家发展改革委牵头、21个部门和单位参与的推动大规模设备更新和消费品以旧换新部际联席会议制度正式建立。截至目前，政策体系已经构建完成，31个省（区、市）都印发了本地区大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案。同时，资金支持正在逐步落实，标准制定正在加快推进。

“在各方共同努力下，推动大规模设备更新和消费品以旧换新工作取得良好开局。”李超说，1至5月份，设备工器具购置投资同比增长17.5%；主要电商平台家电以旧换新销售额增长超过80%，以旧换新成为推动家电消费增长的重要因素。各地新增了一大批智能化社区回收设施，回收循环利用体系更加健全。

李超表示，国家发展改革委将充分发挥部际联席会议制度作用，进一步加强统筹协调，会同有关部门加大政策支持力度，加快各类资金落地。

保障能源电力供应

能源保障和安全事关国计民生。李超表示，迎峰度夏是能源电力保供的重点。截至目前，全国发电装机保持较快增长，统调电厂存煤1.98亿吨，水电来水蓄水形势好于去年同期，为今年迎峰度夏电力保供提供了良好工作基础。

“同时，我们必须对今年迎峰度夏电力安全保供形势保持清醒客观的认识，充分研判可能出现的风险挑战。”李超说。对此，国家发展改革委将持续发挥煤电油气运保障工作部际协调机制作用，全力保障迎峰度夏电力安全稳定供应。重点抓好煤炭稳产稳供，保障重点地区发电用煤用气需求。抓紧补强局域电网、城中村老旧配电网等供电薄弱环节。持续加强发电机组运行管理，尽可能减少非计划停运以及出力受阻等情况，推动水、核、风、光、火等各类电源多发满发和储能设施科学充分调用。

李超表示，国家发展改革委将加强跨省区电力调度，利用各地用电负荷特性差异，积极通过电力中长期合同、现货市场等市场化方式，开展跨省跨区余缺互济，必要时通过应急调度有效解决突出矛盾和问题。

（本报记者 刘坤 本报通讯员 范子溪）

(责编：罗知之、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经