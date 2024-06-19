原标题：奋力推动水利高质量发展

【推动高质量发展·权威发布】

6月18日，在国新办举行的“推动高质量发展”系列主题新闻发布会上，水利部相关负责人介绍了党的十八大以来我国治水取得的历史性成就。

“水利部坚定不移深化水利改革，增强高质量发展内生动力。新时代新征程，水利部将奋力推动水利高质量发展，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业提供有力的水安全保障。”水利部副部长陈敏表示。

加快推进国家水网建设

党中央作出加快构建国家水网重大战略部署以来，水利部锚定“系统完备、安全可靠，集约高效、绿色智能，循环通畅、调控有序”的建设目标，加快推进国家水网建设。

水利部总规划师吴文庆透露，国家水网主骨架和大动脉加快完善。南水北调东中线一期工程累计调水突破729亿立方米，成为沿线44座大中城市的重要水源，直接受益人口达1.76亿人。同时，推进南水北调后续工程高质量发展，开工建设中线引江补汉工程，深化西线工程和东线后续工程前期工作。

国家水网骨干工程加快建设。2022年以来，引江济淮、引汉济渭、珠江三角洲水资源配置等一批跨流域、跨区域重大引调水工程建成通水，环北部湾水资源配置、吉林水网骨干工程等重大项目开工建设。此外，黑龙江林海、重庆向阳、云南桃源等26项大型水网调蓄结点工程开工。

“省、市、县级水网规划建设统筹推进。目前，全部省级水网建设规划都已批复实施，72%的市级、40%的县级水网建设规划编制完成。水利部启动省、市、县水网先导区建设，推动各层级水网协同融合，构建数字孪生水网，加快形成城乡一体、互联互通的国家水网体系，有力支撑经济社会高质量发展，不断增进民生福祉。”吴文庆说。

牢牢守住水旱灾害防御底线

近年来极端天气事件频繁发生，水旱灾害的不确定性、突发性增强。在提升水旱灾害防御能力上，陈敏表示，水利部重点抓了三方面工作。

流域防洪工程体系方面，积极推进水库、河道及堤防、蓄滞洪区建设，大规模开展中小河流治理、病险水库除险加固和山洪灾害防治。十年来，新增库容1632亿立方米，新增5级以上堤防约6万公里。

雨水情监测预报体系方面，加快构建气象卫星和测雨雷达、雨量站、水文站组成的雨水情监测预报“三道防线”，实现延长洪水预见期和提高预报精准度相统一。

防御工作体系方面，贯通雨情汛情险情灾害“四情”防御，强化预报预警预演预案“四预”措施。依法严格落实防汛抗旱责任，深入开展风险隐患排查整治，滚动更新各类防御预案方案，强化流域水工程统一联合调度，有效应对多次大洪水和严重干旱。

“今年，珠江流域的北江特大洪水量级大、发生早，通过水情有效预测预报和防洪工程科学调度，极大缓解了北江严峻防洪形势，确保了粤港澳大湾区重点保护对象防洪安全。”陈敏表示，水利部将树牢底线思维、极限思维，加快构建安全可靠的水旱灾害防御体系，牢牢守住水旱灾害防御底线。

推动河湖生态环境持续向好

我国全面推行河湖长制7年来，省市县乡村共设立5级河湖长120余万名，越来越多的河湖水量丰起来、水质好起来、风景美起来。

“我们充分发挥河湖长制制度优势，清理整治河湖乱占、乱采、乱堆、乱建‘四乱’突出问题24万多个，拆除违建1.46亿平方米，清理垃圾9800余万吨，打击非法采砂船1.8万余艘。此外，还开展了一系列河湖保护专项行动。”陈敏表示，在打造幸福河湖方面，水利部累计完成9800多个河湖健康评价，会同财政部支持地方62个幸福河湖建设项目，带动各地打造幸福河湖3200多条。

同时，水利部大力推动河湖生态环境复苏，江河湖泊面貌得到很大改善。“我们深入开展母亲河复苏行动。全国层面选择88条（个）母亲河（湖）开展修复工作，通过‘一河一策’‘一湖一策’的方式进行保护修复。现在已有56条河流实现了一次或多次全线贯通，其他河流复苏工作也取得积极进展，9个湖泊的生态水位保障率达100%或完成生态补水目标。”水利部水资源管理司司长于琪洋说。

生态流量是衡量河湖生态用水保障程度的重要指标。水利部全面加强生态流量管理，全国跨省重要江河生态流量保障体系全面建立。于琪洋表示，水利部将继续加大河湖保护修复力度，扎实推进母亲河复苏行动，加强地下水超采综合治理，强化水资源优化配置和统一调度，持续实施河湖生态补水，推动河湖生态环境持续向好。

（本报记者 陈晨）

(责编：罗知之、陈键)

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