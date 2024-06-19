原标题：“零工”小市场 “稳业”大民生

【促进就业，我们这样做】

开栏的话

就业是最大的民生工程、民心工程、根基工程,是社会稳定的重要保障。为促进就业，不少地方积极采取措施，取得显著成效。从今天起，本报开设《促进就业，我们这样做》专栏，关注各地促进高质量充分就业的好做法，希望这些成功经验能够得到广泛的借鉴和推广。

日近中午，贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市苗侗风情街上，“绣里淘”非遗市集一派热闹景象。每逢赶集日，这里就挤满了市民和游客。

“这件扎染衬衣用的什么染料？”“这块苗绣的花样有啥寓意？”“这款蜡染桌旗怎么清洗？”几位外地游客围在廖朝芝的摊位旁，饶有兴趣地问个不停。廖朝芝对答如流，说得头头是道。

“我家过去住在深山里，前几年才搬到凯里。刚来的时候心里不踏实，总怕没事做。”廖朝芝告诉记者，她早前跟丈夫到广东打工，因为孩子上学需要照顾，只好回乡。没想到，在家门口一样能找到事做。“社区干部组织我们学非遗和营销，联系我们到‘绣里淘’摆摊。你看！这里不但不收费，还能‘蹭’直播！”廖朝芝指着一旁正在网络直播的苗族姑娘小伙，美美地说。

“绣里淘”非遗市集是黔东南州186个“零工市场”中的一个。这“零工市场”，就是为了解决像廖朝芝这样易地搬迁和返乡群众建立的。别看名字不起眼，功能却很齐全。在榕江县的“零工市场”，记者看到，综合服务区、零工待工区、技能培训区、线下招聘交流区等一应俱全。在这里，群众可以享受就业登记、就业指导、职业介绍、技能培训、劳动法律咨询、社会保险咨询、职业心理健康咨询等多项服务。

“我们将易地脱贫搬迁等重点人群的就业纳入动态监测预警，实施防返贫就业攻坚服务行动，特别是创新设立‘零工市场’，稳住了就业基本盘。”黔东南州就业局副局长杨发介绍，目前全州脱贫劳动力实现就业59.83万人，完成贵州省下达年任务的107.86%。

（本报记者 吕慎 陈冠合）

(责编：罗知之、陈键)

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