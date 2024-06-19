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家电以旧换新：疏通“去旧”堵点 “换”出新动能

贾 丽
2024年06月19日09:00 | 来源：证券日报
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原标题：家电以旧换新：疏通“去旧”堵点 “换”出新动能

6月18日，国家发展改革委新闻发言人李超表示，今年1月份至5月份，主要电商平台家电以旧换新销售额增长超过80%，以旧换新成为推动家电消费增长的重要因素。

今年3月份，商务部等14个部门印发《推动消费品以旧换新行动方案》（以下简称《行动方案》），提出打通废旧家电回收“静脉循环”堵点，畅通家电更新消费循环。力争到2025年，实现高效节能家电市场占有率进一步提升，废旧家电回收量较2023年增长15%。

各地纷纷跟进落实政策。截至目前，北京、湖北、江苏、四川等地以旧换新实施细则已逐步落地，产业链企业加大推进家电以旧换新力度，持续在扩范围、强链条、促消费上下功夫，为家电市场注入新活力，成为刺激内需、拉动经济增长的重要一环。

“全国大范围以旧换新政策的实施，将促使家电行业发展以创新提质为核心动力，完善溯源链条、激活市场新动能，撬动万亿元换代需求市场，并形成更健康、更广阔、更高质量的产业发展态势。”中国家用电器协会副理事长徐东生在接受《证券日报》记者采访时表示。

在实际操作层面，家电行业如何“去旧”、怎样“换新”？近日，《证券日报》记者深入市场一线，走访了多个家电卖场、回收点、企业、社区等，探寻产业链打通家电“去旧”“换新”链条堵点的关键路径。

多地精准施策

配套措施不断“进阶”

在政策支持下，叠加“618”消费旺季，家电以旧换新消费热度迅速升温。6月15日，青岛市消费品以旧换新补贴正式发放；杭州新一轮消费补贴同步来袭；北京消费者可以于6月30日前领取绿色智能消费品以旧换新补贴，400余家线下家电门店参与其中。另外，成都、日照也均于近日启动了家电消费相关补贴活动。

《证券日报》记者连续走访苏宁易购、京东之家、顺电、物美以及品牌直营店等家电零售门店注意到，零售及品牌企业以旧换新流程及规则更加简单明晰，并为消费者提供一站式换新入口。同时，零售企业与合作方打通支付等环节，推出补贴“新玩法”。

在北京市西三环物美家电售卖区的以旧换新直通窗口前，消费者排起了长队。一位消费者在兴致勃勃地选购新家电时对记者说：“选好家电当天，工作人员上门‘取旧换新’，在家门口即可实现旧家电的升级换代，省了好多事！”

苏宁门店换机量也大幅上涨。“到店消费者中约有四成因‘以旧换新’而来。仅今年5月份空调安装订单就环比上涨46%。”苏宁易购门店平台运营中心副总经理王伟康对《证券日报》记者表示，北京以旧换新活动开展以来，苏宁易购通过活动实现销售增量约1亿元。

王伟康透露，下一步，结合各地政策细则，苏宁易购将开展“旧机提价计划”，让旧机卖出“好价”，并打造“政企厂银”四重补贴，拓宽以旧换新消费赛道。

“此轮以旧换新的力度及联动性均是空前的，并深入到电子音响、零部件等产业链更多环节，带动产业由内而外升级。”中国电子音响行业协会常务副会长陈立新对《证券日报》记者表示。

与上一轮大规模设备以旧换新不同的是，此次各地均强调家电换“智”，将生产端装备纳入政策实施范围，统筹支持全链条各环节，以进一步激发市场换新需求。

“多地在具体配套政策的制定、实施上，注重意见征集、与当地市场实际需求结合，重视智能分拣中心等回收链条构建、大企业在产业链的引导作用，并细化到个人消费者。措施不断‘进阶’，更加精准到位。”中国家用电器商业协会秘书长张剑锋在接受《证券日报》记者采访时认为。

破解回收难题

畅通产业链成关键

各方精准发力以旧换新之下，确保废旧家电回收环节进一步畅通愈发重要。当前来看，推动家电市场“去旧换新”，需进一步疏通堵点和难点。

在实地探访中，记者注意到居民密集区2公里至3公里范围内，大多有家电回收点。其中，多数配备设施简单、位置隐蔽。同时，线上平台回收公司也层出不穷。某二手交易平台负责人透露，仅北京一地就有数千家家电回收企业在平台上进行了注册。另据天眼查数据显示，截至目前，全国现存家电回收相关企业6500余家，54.4%的相关企业注册资本在100万元以内。

整体看来，由于回收利润不高、门槛低，目前，国内回收企业存在规模小、较分散、无序等特点。由于缺乏技术能力，这些回收点往往采取简陋方式拆解，容易忽视环保标准。

在家电以旧换新的回收再利用环节中，技术人员也常常面临困惑废旧家电涉及的品类及品牌繁多、使用年限不同，二手家电怎么折旧处置、残值如何计算？部分乡镇家电店铺仅凭人员主观判断来确定家电回收价格。部分旧空调经简单维修后直接流入二手市场，存在安全隐患。

而部分渠道商在实施其回收、补贴措施时，也出现了操作不规范等现象。截至6月18日，天猫投诉平台上显示，消费者在以旧换新方面的投诉量超万条，投诉理由主要包括旧机压价、补贴条款误导等。

面对家电回收行业存在的回收渠道不统一、标准缺乏、成本高、消费者认知不足、监管难等痛点、堵点，产业链多方也在积极求变，以进一步畅通回收链条。

家电制造巨头纷纷建立起更为完善的自有回收网络。目前，格力电器、海尔集团、四川长虹等均形成了集散中心回收等多种模式混合回收体系，并通过设立多点回收等方式，提高效率。

专业的回收公司正借助数字化手段革新业务模式。在山西天元绿环科技股份有限公司的拆解车间，一辆满载废旧冰箱的大货车刚刚抵达。公司网络信息部部长李泰向记者透露，每一台废旧家电都有数字编码，确保合规拆解，全流程均可回溯。拆解线正在不断升级，以适应新的家电回收需求。

目前针对中小回收企业，各地同城电商平台也在优化相关规定。58同城相关负责人告诉记者，公司正在提高注册门槛，并细化对回收企业的定期审核制度，帮助消费者辨别正规回收渠道。

当下，各方均在为构建一个可持续发展的家电回收产业链贡献力量。

“破解回收难题，畅通链条非常关键。家电以旧换新的链条很长，各方需有效协同。‘互联网+回收’是完善回收链条的一个重要方向。同时，产业链推动‘互联网+二手’等新模式发展，也将让以旧换新链条更短、成本更低，回收循环利用更加高效畅通。”中国能源政策研究院院长林伯强说。

全国家用电器标准化技术委员会委员鲁建国在接受《证券日报》记者采访时建议，各地落地相关细则、标准时，还需明确具体家电产品的安全使用年限，解决好二手家电的安全鉴定、维修和再利用等，以从根本上疏通堵点。

创新“换新”模式

补链延链需同步

疏通堵点的同时，推动市场及行业从“换新”走向“换智”，也颇为重要。其中，家电上市公司成为“主力军”，纷纷以“真金白银”创新“换新”模式。

美的集团、格力电器分别计划以80亿元、30亿元，在以旧换新上大手笔投入。美的集团相关负责人向《证券日报》记者透露，今年以来，美的以旧换新覆盖7000个以上的服务网点和超2.5万家实体门店。格力电器方面称，以旧换新资金已经在陆续落实到补贴活动中。四川长虹相关负责人对记者表示，公司目前正在面向全国启动“以旧换新2.0”，以AI家电为入口带动产业迭代。

除了联动补贴之外，家电头部企业还与回收厂商、金融机构、家居企业合作，让“换新”渠道更广。颇为值得一提的是，在创新“换新”模式方面，美的集团、创维等在回收循环链中引入大模型、数字孪生等技术，并在新材料等方面进行联合研发。

“主流家电企业正以融入AI、5G等新兴技术，推动产品及产业迭代，不仅将以旧换新升级到了新的阶段，且为家电行业的发展探索新路径。”张剑锋表示。他认为，在补链的同时，延链更为重要，头部企业带动产业链融通发展，促进中小企业主动自我迭代升级。

随着以旧换新模式不断成熟，将激发更大的潜力市场。东方证券预计，以旧换新将激活庞大的家电存量市场。如果本轮补贴规模达到约300亿元，将撬动高达2700亿元的家电市场。

另据国家发展改革委数据显示，截至2023年底，我国主要品类家电保有量超30亿台。预估家电更新换代有望创造万亿元规模的市场空间。“家电以旧换新产业链中，回收循环、高端智造、AI算力数据等多环节产业的增长空间正在被激活。”奥维云网总裁郭梅德对《证券日报》记者如是说。

(责编：罗知之、陈键)
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