肖 伟

原标题：新能源汽车保有量持续增长 多家公司瞄准共享充电市场

6月18日上午，国家发改委新闻发言人李超在新闻发布会上表示，截至2023年底，全国新能源汽车保有量超过2000万辆，其中纯电动汽车保有量1552万辆，占比超过76%，新能源汽车特别是电动汽车仍将保持较快速度增长，这也大幅催生了充电基础设施建设需求。

据《证券日报》记者了解，多家企业看好新能源汽车保有量持续增长，对汽车共享充电市场持乐观态度，正抓紧研发相关技术并推动共享充电设施落地。

李超表示，截至2024年5月底，全国充电基础设施总量达992万台，同比增长56%。其中，公共、私人充电设施分别达到305万台、687万台，分别增长46%、61%，我国已建成世界上数量最多、服务范围最广、品种类型最全的充电基础设施体系。

庞大的充电设施保有量和不断增长的电动汽车用户数量，使得多家企业对新能源汽车的共享充电市场持有乐观态度，并抓紧推出新品以迎合市场需求。6月11日，在第十七届（2024）国际太阳能光伏与智慧能源（上海）大会上，协鑫能科发布“全栈自研光储充+虚拟电厂”解决方案，让新能源汽车以共享方式用上“放心电”。

协鑫能科移动能源公司总经理李健在接受记者采访时表示，充电设施具有一次性投入大，资金回收周期长等特点，不利于小微企业参与。同时，个人投资建设的充电设施存在利用率低，接口不通用等问题；公共充电桩存在价格不统一，损坏率较高，维修服务慢等情况，“而灵活多样的共享充电模式能提升充电设施利用率，扩大接口兼容性，较好地补充其他充电模式的短板。借助专业化团队管理，还可以提升服务体验感。”

据记者了解，协鑫能科开发的共享充电系统以城市虚拟电厂为基础，能快速响应充电需求。目前，相关系统已部署在电动汽车集中的高速公路、交通枢纽、城市中心中，也在小型电动车集中的社区和特种电动车集中的产业园区中得到应用，还可外接其他充电端口，方便小微企业直接参与共享充电业务。

除协鑫能科外，还有多家企业也在高度关注共享充电市场商机。北巴传媒表示，2023年全年共新建并投运充电站157处，新增充电桩2018个，均能实现共享充电。首旅酒店、西部建设、设计总院等企业也在积极探索共享充电桩规划、私人充电桩通用化改造等细分市场。

朗新集团是较早涉及共享充电设施业务的上市公司之一。该公司工作人员向记者表示：“随着新能源汽车渗透率的日益提升，第三方充电桩运营商不断涌现，正是朗新集团推动共享充电设施服务平台的有利时机。公司目前已经推出了汽车到电网技术（Vehicle-to-Grid，简称V2G），该技术借助共享充电设施，可使电动汽车成为熨平可再生能源发电量波动的‘压舱石’。这一技术已在无锡朗新科技产业园中得到运用和验证，不少业内人士曾前来学习观摩，对该项技术十分重视。”

(责编：罗知之、陈键)

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