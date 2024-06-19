彭衍菘

原标题：债券ETF资产净值突破千亿元 高流动性受投资者青睐

近日，债券ETF资产净值突破1000亿元。Wind资讯数据显示，截至记者发稿，债券ETF资产净值达1082.27亿元，同比增加530.13亿元，增幅达96.01%。

目前，债券ETF共计20只，包括今年3月份新成立的国债30ETF。

债券ETF资产净值为何能快速增长？鹏华基金现金投资部认为，近年来基金公司在权益ETF已布局完善，从市场需求来看是发展债券ETF的好时机。“资产荒”背景下，理财、保险、养老金等资金加大了对债券ETF的配置。

与此同时，债券ETF具备较高流动性。Wind资讯数据显示，截至6月18日，债券ETF的年平均换手率为47.53%，远高于其他类型基金。巨丰投顾高级投资顾问陈宇恒表示，从积极影响来看，高换手率意味着债券ETF的流动性较好，投资者可以更容易地买卖，降低交易成本。

进一步来看，债券ETF受到多方投资者青睐，主要得益于其高效的交易环境、银行间债券市场与交易所债券市场的互联互通以及作为创新金融工具所提供的便捷性。

某资深基金研究人士向记者表示，首先，债券ETF解决了交易限制的问题。相比传统开放式基金中可能存在的各种交易限制，如暂停申购、特定额度的大额申购限制以及不同时间长度的滚动持有等；其次，债券ETF的发展受益于银行间债券市场与交易所债券市场的互联互通。这一机制允许机构类专业投资者和银行间债券市场成员高效便捷地参与对方市场的债券现券认购及交易，显著提高了交易效率。

在投资者资产配置中，债券ETF到底扮演着怎样的角色？北京凯瑞加投资管理有限公司总经理、投资总监陈锐在接受《证券日报》记者采访时表示，从投资本身来说，获得高弹性的长期回报是需要的，确定性很高的长期回报也是需要的，长期经营风险进攻型资产和防守型资产结合在一起，才能跨越周期获得相对可得的长期稳健回报。长期稳健的回报是大类资产配置的最终目标，债券ETF作为一类标准化的债券类投资标的，有望在未来成为大类资产配置中成为流动性最好的配置品种。

在排排网财富理财师曾衡伟看来，跨市场债券ETF产品作为行业内的创新亮点，为投资者带来了前所未有的便利。这类产品不仅实现了银行间与交易所的无缝对接，还通过实物申赎模式显著降低了基金的折溢价，极大地提升了交易效率和市场流动性。此外，公司债ETF以低成本、交易灵活、门槛低的特点，满足了市场对公司债的投资需求。

(责编：罗知之、陈键)

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