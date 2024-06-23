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大湄公河次区域国际道路运输试运行在昆明发车

2024年06月23日05:36 | 来源：新华网
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新华社昆明6月22日电（记者王聿昊、丁怡全）大湄公河次区域国际道路运输试运行活动22日在云南昆明发车，由5辆货车和2辆客车组成的车队从昆明出发，将通过磨憨公路口岸出境，途经老挝、泰国，最终抵达柬埔寨首都金边。

大湄公河次区域国际道路运输试运行6月22日在昆明发车，图为试运行车辆。新华社记者 王聿昊 摄

大湄公河次区域国际道路运输试运行6月22日在昆明发车，图为试运行车辆。新华社记者 王聿昊 摄

交通运输部副部长李扬表示，此次试运行是落实大湄公河次区域便利货物及人员跨境运输协定（CBTA）第八次联合委员会会议各方达成共识的具体行动，是CBTA“早期收获”重启后的首次实载跨境运输。目前，CBTA“早期收获”涉及的区域内11条线路均已具备运营条件，持相关证件的客货运输车辆可沿这些线路开展运输活动。

据介绍，此次试运行活动线路全程约2500公里，车程约6天。来自大湄公河次区域各国的交通运输主管部门及外交、移民、海关等部门代表将随车调研，实地察看沿线基础设施情况，研究延伸、新增其他路线等。试运行结束后，各国将深入评估CBTA实施情况，研究解决影响区域便利化运输的有关问题，并探讨进一步扩大CBTA线路网络，共同推进区域国际道路运输常态化运营。

各国代表在活动现场表示，将持续加强互信合作，推动CBTA全面实施，努力促进区域经济社会发展。亚洲开发银行代表表示，亚行将继续支持CBTA实施，并将有关经验推广至亚洲其他次区域。

(责编：岳弘彬、牛镛)
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