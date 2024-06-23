图为6月21日，列车行驶在渝昆高铁四川泸州段。

牟 科摄（影像中国）

本报北京6月22日电 （记者李心萍）记者从中国铁路成都局集团有限公司获悉：6月21日8时许，随着57701次检测车从重庆西站驶出，渝昆（重庆至昆明）高铁渝宜段（重庆西至宜宾东段）启动联调联试，进入工程验收关键阶段，为全线早日开通奠定了坚实基础。

渝昆高铁是我国“八纵八横”高铁网主通道之一京昆通道的重要组成部分，全线建成通车后，将进一步完善国家综合立体交通网，强化成渝地区双城经济圈与滇中地区之间的联系，大幅减少重庆至昆明的铁路旅行时间，改善沿线群众出行条件，促进经济社会高质量发展。

《 人民日报 》（ 2024年06月23日 01 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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