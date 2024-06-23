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多地加速打造外商投资新热土

2024年06月23日08:31 | 来源：经济日报
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原标题：多地加速打造外商投资新热土

近期，多地出台吸引外商投资政策，加快打造市场化、法治化、国际化一流营商环境，更加有效吸引和利用外商投资。

配套政策支持

针对外商投资，青岛专门制定了《关于进一步做好稳外资促发展工作的若干措施》，来为外商提供市场准入、政策指导、贸易便利、服务保障等精准服务。为让更多优质外资企业“花落青岛”，今年年初，青岛出台《青岛市2024年“促进经济巩固向好、加快绿色低碳高质量发展”政策清单（第一批）》提出，自2024年起对年实际到账外资2000万美元（含）以上的新设制造业外资项目和1000万美元（含）以上的增资制造业外资项目，且固定资产投资2000万元人民币以上的，按其固定资产投资额的3%予以奖励，最高奖励1亿元。

为回应外商投资企业关切，提高标准制定的公开性和透明度，今年4月，上海市市场监管局、上海市发展改革委、上海市商务委联合发布《上海市关于进一步支持外商投资企业参与标准化工作的若干措施》。《措施》指出，要让外商投资企业乘上标准化直通车，与标委会实现无缝对接，外商投资企业可以向标委会提出标准立项建议，也可以通过标委会申请参与标准起草，通过参与标委会工作可以更深入地参与到标准化工作。

日前，海南省科学技术厅等部门印发《关于支持企业建立研发机构促进企业加大全社会研发投入若干措施》强调，支持外资研发机构符合条件的研发支出费用享受税前加计扣除政策。

持续优化服务

跨境项目在落地过程中，需要通过合规审查、货物通关、本外币支付结算等一系列的“关卡”，城市的营商环境决定了“通关”的体验。

青岛各部门通过精细、专业的服务，打造全程网办跨境业务模式。“之前我们需要入境到办税服务厅办理涉税业务，如今在网上就可以把所有业务处理完成，全过程都有智能化引导。”前不久，日本客乐谐株式会社财务人员坂爪孝博在境外登录电子税务局，依托“非居民跨境办税”场景，全程线上申报完成1056.39万元税款入库。

海南自贸港不断提升涉外服务营商环境，利用外资结构不断优化，服务业吸收外资比重不断提高。不少外商投资企业在海南实现良好发展，经营持续向好，赋能产业发展，促进消费回流，推动海南自贸港高质量发展。

为建立与国际高标准经贸规则衔接、公平开放的市场环境，海南还将优化市场准入环境和外商投资产业结构，保障平等参与市场竞争，包括对标国际高标准经贸规则、推进跨境服务贸易和投资高水平开放等。同时，支持外商投资企业依法平等参与国家标准、行业标准、地方标准和团体标准的制定、修订工作。

聚力“内外兼修”

在提升营商环境“内功”的同时，青岛还积极修炼出海招商“外功”。通过梳理24条重点产业链，青岛建立了100家拟拜访境外企业招商引资目标库、84家拟拜访境外机构招商引资目标库——目标非常明确，要让引进的项目与城市的产业结构“同频共振”，补全产业链条，最大化发挥外商外资对经济发展的推动作用。

作为上海外商投资促进体系中的重要组成部分，专业服务机构、外国商会协会、产业链龙头企业和金融资本机构等纷纷利用自身优势和行业资源，为上海引荐符合产业发展导向的外资项目。

安永大中华区业务主管合伙人毕舜杰表示，目前安永已协助引入了数十家跨国企业在上海发展新产业、新业务。安永还将利用其全球网络，积极协助上海更有针对性开展海外招商活动。

消博会是海南外资外贸发展的重要窗口。第四届消博会共有来自71个国家和地区的4019个消费精品品牌参展，国内外客商在海南充分感受到广阔的消费市场。连续4届参加消博会的天丝集团首席执行官许馨雄表示：“消博会定位于‘全球消费精品展示交易平台’，充分体现了中国持续扩大高水平对外开放的坚定信心，也见证了越来越多的跨国企业通过这一平台进入并深耕中国市场。”（记者 刘 成 王 伟 潘世鹏 唐一路）

(责编：王连香、李楠桦)
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