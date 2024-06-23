原标题：量质齐升！多项指标增速加快 我国经济高质量发展“蹄疾步稳”

6月22日，《新闻联播》报道了展会、外贸、零售业、物流等方面的利好消息，结合我国能源科技现代化水平不断提升，经济运行中的向好因素不断积累，中国高质量发展步履铿锵，展现万千气象。

我国零售市场经营持续向好

今年以来，我国零售行业不断创新经营模式，加快提质升级，零售市场经营持续向好，消费拉动我国经济增长的基础性作用持续增强。

中国商业联合会最新数据显示，6月份，中国零售业景气指数为50.9%。前6个月，中国零售业景气指数平均值为50.7%，同比上升0.1个百分点。零售业景气指数连续18个月处于扩张区间，今年上半年保持稳健增长，零售业呈现较好复苏态势。

在线下，以体验为中心，亲民型连锁零售、会员店等新业态不断涌现，居民消费信心不断回升，客流量增长明显。1—6月份，租赁经营类客流量指数平均值为54.0%，同比上升0.4个百分点。

在线上，电商平台加快服务创新，与大模型、元宇宙、数字孪生等新技术融合，丰富消费场景，带动网上实物销售实现快速增长。1—6月份，电商实物总销售额指数平均值为51.2%，同比上升0.5个百分点。

今年前5个月长三角区域外贸进出口总值超6万亿元

记者从上海海关了解到，今年前5个月，长三角区域外贸进出口总值达6.4万亿元，规模创历史新高，同比增长6.1%，占全国进出口总值的36.6%。

一批重点项目在南京签约 总投资额近千亿元

6月21日，2024全球产业科技创新与投资促进大会在江苏南京举行。其间40多个重大项目集中签约，总投资额998亿元，涉及新能源、新材料等重点领域。现场还发布了紫金山实验室研发的远距离覆盖无蜂窝通信系统等一批重大科技创新成果。

我国能源绿色低碳发展不断迈上新台阶

党的十八大以来，我国能源安全稳定供应水平实现新跃升，能源消费结构持续优化。2013年到2023年，一次能源生产总量累计增长35%，风电发电装机增长近5倍，光伏发电装机增长30多倍。

我国建成全球最大规模充电基础设施体系。十年间，煤炭消费比重累计下降12.1个百分点，风电、太阳能发电、水电、核电等非化石能源消费比重累计提高7.7个百分点，经济发展“含绿量”显著提升。

能源科技现代化水平进入国际先进行列。形成自主知识产权的“华龙一号”等三代压水堆核电技术，特高压输电、高参数煤电等技术保持世界领先，风电形成从设备制造、开发建设到运行维护的完备全产业链体系，光伏电池转换效率多次刷新世界纪录，水电全产业链领先全球，新型储能、氢能等前沿技术产业化步伐加快。

未来，国家将统筹能源安全和低碳转型，持续推动用能方式转型升级，统筹推进核电、水电、新能源开发利用。

(责编：王连香、李楠桦)

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