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47处，全球首位！地质公园创新性发展 资源优势成经济增长新“密码”

2024年06月23日09:08 | 来源：央视网
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原标题：47处，全球首位！地质公园创新性发展 资源优势成经济增长新“密码”

来自国家林业和草原局的消息，中国目前拥有世界地质公园47处，数量居全球首位。有效保护了具有国际价值的地质遗迹，成为全球世界地质公园计划实施成功、具实效的国家之一。

长白山世界地质公园揭牌 打造旅游新地标

近日，长白山世界地质公园在吉林长白山保护开发区正式揭牌。公园面积达2723.8平方公里，以第四纪火山地貌遗迹为特色，拥有独特的植被垂直分布带和丰富的野生动植物资源。业内人士表示，长白山世界地质公园的成立，不仅为长白山地区带来了更多的发展机遇，也为全球地质公园网络注入了新的活力。

中国新增6处世界地质公园 总数增至47处

2024年3月，中国推荐申报的吉林长白山、福建龙岩、江西武功山、湖北恩施大峡谷—腾龙洞、贵州兴义和甘肃临夏等6处地质公园正式获得联合国教科文组织“世界地质公园”称号。至此，中国世界地质公园数量增至47处，稳居世界首位。47处中国世界地质公园分布在23个省(区、市)及香港特别行政区，主要有江西庐山、云南石林、安徽黄山、湖南张家界、广东丹霞山和黑龙江五大连池等。

中国世界地质公园管理制度体系日趋完善

据介绍，经过20年发展，中国世界地质公园管理制度体系日趋完善，参与发起创立世界地质公园网络。出台相关管理办法，推动世界地质公园规范有序、可持续健康发展。成功探索出展现当地特色的保护利用成熟模式，有效推动一大批偏远地区将资源优势转化为带动经济增长的“金钥匙”。对外交流合作成果丰硕，30余名专家和管理者先后进入联合国教科文组织世界地质公园评估专家库，广泛参与世界地质公园网络执行局等国际组织机构事务。

世界地质公园网络成员总数达到213个

世界地质公园由联合国教科文组织选出，将重要地质遗产保护与公众宣传和可持续发展相结合，为当地社区作出贡献。截至目前，联合国教科文组织世界地质公园网络成员总数达到213个，分布在48个国家。

挖掘优质自然资源 推动地质公园创新性发展

下一步，中国将进一步挖掘世界地质公园的优质自然资源，强化与文化和自然遗产、非物质文化遗产、人与生物圈保护区等协同管理，推动其创造性转化、创新性发展。

(责编：王连香、李楠桦)
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