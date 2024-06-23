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“清凉补贴”、暑期免佣……出行平台多举措应对夏季高温

2024年06月23日09:22 | 来源：人民网
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人民网北京6月23日电 （记者许维娜）连日来，我国大部分地区持续高温天气。在此背景下，行车安全成为公众关注的焦点。

随着夏季高温天气的到来，我国大部分地区连续多日出现高温状况，对行车安全和网约车司机的运营成本带来了新挑战。

记者注意到，特别是对于网约车司机而言，如何在保障乘客舒适度的同时，有效控制运营成本，成了一个亟待解决的问题。

业界人士表示，网约车作为营运车辆，在运营过程中长期使用空调将不可避免地降低其续航里程，进而使得每日充电频次上升，加重了驾驶员的运营成本负担，还可能成为司机与乘客之间产生矛盾的一个潜在风险点。

如何在高温天气下确保行车安全，同时平衡司机的运营成本，需要多方联动发力。

为缓解这一问题，高德打车联合多家网约车平台启动“清凉补贴”专项行动，自6月19日起，在全国范围内实施，以减轻司机在高温条件下的运营压力，从而鼓励司机根据乘客需求开启空调，提升乘车体验。

据悉，“清凉补贴”专项行动涉及全国360多个城市，预计将发放约6亿元的补贴。该补贴将通过各参与网约车平台的客户端陆续发放给合作司机，持续时间覆盖整个暑期。为了进一步照顾到高温城市如广州、杭州、武汉的司机，“清凉补贴”专项行动还特别设立了“清凉福利站”，提供矿泉水、凉茶、冰袖等防暑物资。

另有专家表示，例如此类专项活动的推出，不仅体现了业界对司机和乘客需求的敏感度，也显示了出行平台在优化行业生态方面的努力。

(责编：王连香、吕骞)
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