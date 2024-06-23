原标题：金融赋能实体经济 第13届金交会参展机构争亮“成绩单”

第13届中国(广州)国际金融交易·博览会(简称“金交会”)21日至23日在广州举行。本届金交会吸引323家单位参展，展览规模达3万平方米。

记者22日巡馆发现，众多金融机构在金交会上纷纷亮出助推新质生产力，服务实体经济，践行科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融等“五篇大文章”的成果。

在广发银行展区，记者了解到，近年来该行主动融入大湾区建设，截至今年一季度末，该行通过中国人寿集团内部协同以“股权+债权”模式引入保险资金480亿元，服务广佛地铁、广东电网、东莞轨交等重大项目开工建设。该行通过境内外机构联动，近6年累计为广东省内企业提供境外低成本资金支持超过1000亿元，成为“跨境理财通”“跨境保险通”、本外币合一银行结算账户等业务首批试点银行。

今年以来，广发银行聚焦“五篇大文章”逐一研究制定工作方案，加快构建多层次、广覆盖、多样化、可持续的服务体系。在全面助力城乡区域协调发展方面，截至今年一季度末，全行“百千万工程”贷款累计投放1622亿元。

浙商银行围绕本届金交会主题，打造“善本金融”“智慧经营”“五篇大文章”三大展区。据悉，近年来，该行持续释放智慧经营生产力，垒好经济周期弱敏感资产压舱石，以金融活水赋能实体经济高质量发展。其积极构建产业链智慧金融平台对接产业需求，通过一站式、定制化的金融服务，帮助企业优化资金管理、降低交易成本，实现产融深度融合。

浙商银行推行经济周期弱敏感资产策略，为银行业应对周期性风险提供了新路径。该行将全行经济周期弱敏感资产分为三类，其内涵与金融“五篇大文章”不谋而合。经过两年多的实践，经济周期弱敏感资产对该行营收占比贡献大幅提升。去年，该行弱敏感资产实现营收202.85亿元，占总营收的33.02%，增速高达20%。

走进中国银行展区，最先映入眼帘的“五篇大文章”主展板立体化展示了该行服务实体经济和公众多样化金融需求的方方面面。据悉，该行在广州地区今年前3月科技金融授信余额已超600亿元；绿色金融方面，该行不断实现产品领域新突破，联动中银资产与广汽集团、广州产投成立百亿基金，助力广州迈向万亿级“智车之城”。（记者 郭军）

(责编：王连香、李楠桦)

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