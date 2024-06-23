天津港发布“港口大模型”等多项港口数字化转型成果
2024年06月23日09:26 | 来源：中国新闻网
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原标题：天津港发布“港口大模型”等多项港口数字化转型成果
中新网天津6月23日电 记者从天津港集团获悉，22日，在2024世界智能产业博览会上，天津港集团联合华为公司发布《港口数字化转型白皮书》、港口大模型PortGPT1.0、全球首座港口全液冷超充站3项数字化转型成果。
据介绍，天津港集团联合华为公司发布港口大模型PortGPT1.0，与港口业务场景、行业样本深度融合，打造软硬一体的港口大模型推理一体机，实现在港口生产方面落地应用，推动人工智能技术与港口业务场景的深度融合，进一步赋能港口更多垂直领域。
据悉，天津港在太平洋国际集装箱码头推出首座港口全液冷超级充电站，该设备具备充电快、轻量化、智慧化的特点，720kW的液冷超充产品，最大可实现1200A的充电电流，采取全液冷技术，搭配车桩协同的智慧化调控系统，实现电力资源高效、智能分配。
天津港集团相关负责人说，下一步，天津港集团将聚焦“打造数字孪生天津港，引领港口经济发展”发展愿景，谋划“数字化交易、数字化生产、数字化管理、数字化运营、数字化底座、数字化产业”等6方面港口数字化提升。（记者 王君妍）
(责编：王连香、李楠桦)
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