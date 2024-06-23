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你好，年轻人的友趣

人民网记者 黄盛
2024年06月23日13:39 | 来源：人民网
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来了一场酣畅的飞盘运动，和兴趣伙伴玩了一轮两脚夹球比赛，体验了新奇的模拟机舱驾驶……6月22日一早，来自北京东城区委、北京海关、中金公司、中国航油、中建装饰集团、首都航空、人民网等单位的四十多位单身年轻人，一起参加了“你好友趣”平台在首都航空举办的首场线下活动，开启了一场兴趣社交。

将这些不同职业年轻人聚在一起的“你好友趣”平台，是人民网在今年5月正式推出的首款读书学习分享与线上兴趣社交产品。

年轻用户在首场“友趣体验营”上体验互动游戏。人民网记者 黄盛摄

年轻用户在首场“友趣体验营”上体验互动游戏。人民网记者 黄盛摄

事实上，当下年轻人的交友平台并不罕见，“一人市场”也在消费领域备受关注。这背后是越来越多的职场青年处于“上班没时间、下班喜欢宅”的生活状态中，晚婚也成为普遍现象。

那么如何在繁杂的网络世界中寻找到真正有价值的社交平台，解决当下青年人“社交窄、交友难”的问题，为有婚恋需求的人群找到最合适的另一半？

“你好友趣”平台带着对这一问题的思考，把平台用户的真实性和纯净、健康的社交环境，作为自己差异化的发展赛道。平台以微信小程序的形式开放推广，核心用户是拥有健全党群组织机制机构的优质青年，目标是成为一个学习型与兴趣型网上社交平台。

平台还特地为有婚恋需求的人群设置了“遇见”功能，用户可以填写自己的择偶需求，平台将根据需求进行科学的AI交友匹配。

在“友趣体验营”上，年轻用户正在学习飞盘运动技巧。 受访者供图

在“友趣体验营”上，年轻用户正在学习飞盘运动技巧。 受访者供图

“我们希望，每一位用户都能在这里找到志同道合的朋友，共同成长进步。”作为“你好友趣”平台开发方的代表，人民网党委副书记张峰表示，平台坚持邀请优质的单位和企业入驻，并始终坚持通过党、团、工、妇等组织进行认证，确保每一位注册用户的真实可靠；希望所有入驻机构可以通过联合党建活动、工会团委联谊等多种形式开展跨机构的交流与合作，让“你好友趣”成为机构间互动的纽带。

互动的纽带便在6月22日的首都航空延展开来，也就是首场“友趣体验营”。

“首都航空敞开怀抱，期待在京党政机关优秀青年，借助人民网‘你好有趣’在生活中找到找到志同道合的兴趣伙伴。”作为首场“友趣体验营”的东道主，北京首都航空有限公司党委书记段忠旭介绍说，今年5月17日首都航空作为首批企业入驻了“你好友趣”平台，双方也逐步构建起共同进步的党团共建模式。

与首都航空一起作为首批入驻机构并参与首场“友趣体验营”的，还有退役军人事务部宣传中心。其相关负责人表示，“你好友趣”充满了温暖与活力，它不仅是一个移动社交平台，还是退役军人青年群体分享兴趣爱好、交流心得体会、拓展社交圈子找到久违归属感、展现自我价值的平台。

这样的年轻人兴趣社交平台，不仅吸引了以“初心遇见，友趣启航”为主题的首场线下体验营参与机构，也正源源不断地迎来各界机构的接洽。

青年用户在首场“友趣体验营”上放飞纸飞机。人民网 赵岍摄

青年用户在首场“友趣体验营”上放飞纸飞机。人民网 赵岍摄

在首场“友趣体验营”的最后，四十多位年轻人将提前写有祝福语和联系方式的纸飞机，放飞到空中。五颜六色的纸飞机，载着他们色彩斑斓的期待，飞向兴趣伙伴的身边……

(责编：王连香、吕骞)
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