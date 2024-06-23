我国最大海上自营油田累产原油突破1亿吨
2024年06月23日16:21 | 来源：新华网
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新华社天津6月23日电（记者戴小河、梁姊）中国海油23日发布消息，我国海上最大自营油田——绥中36-1油田累计生产原油突破1亿吨，成为我国第一个生产原油超亿吨的海上油田。
绥中36-1油田位于渤海湾北部，于1993年投产，高峰年产原油超500万吨，累计探明石油地质储量超3亿吨。该油田目前拥有24座海上平台、545口油水井，日产原油超8900吨，是我国第一大原油生产基地渤海油田的主力油田。
中国海油天津分公司副总经理张春生介绍，累计生产1亿吨原油对保障能源安全、推动经济发展、满足人民生活需要具有重要作用。
(责编：宋心蕊、杨光宇)
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