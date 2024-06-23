6月23日，我国在酒泉卫星发射中心完成重复使用运载火箭首次10公里级垂直起降飞行试验，试验任务取得圆满成功。这是目前国内重复使用运载火箭最大规模的垂直起降飞行试验，也是国内自主研制的深度变推液氧甲烷发动机在10公里级返回飞行中的首次应用，为2025年如期实现4米级重复使用运载火箭首飞奠定了技术基础。

该火箭由中国航天科技集团八院抓总研制。此次飞行试验采用了3.8米直径箭体，配置三台70吨级液氧甲烷发动机和全尺寸着陆缓冲系统。火箭通过起飞上升、变推下降实现定点垂直软着陆，全面验证了3.8米直径箭体的垂直起降构型、大承载着陆缓冲技术、大推力强变推可复用动力技术、返回着陆的高精度导航制导控制技术等。

大承载着陆缓冲系统实现了国内首次“飞行锁定、空中展开、触地吸能”技术验证。大推力强变推可复用动力系统首次成功验证了多机并联深度变推液氧甲烷发动机与运载火箭总体的匹配性。返回着陆控制系统具备全程自主在线规划和自适应干扰补偿能力，实现了强干扰下“双零状态”（高度、速度同时接近为零）的定点软着陆，达到国际先进水平。

当前，许多国家都在发展重复使用运载火箭。垂直起降回收是在火箭原有外形上进行改进，增加了栅格舵、返回控制系统、着陆缓冲系统等，使火箭一子级得以重复利用，进一步提升火箭运载效率，降低人类进出太空的经济成本。

此次飞行试验成功标志着我国重复使用运载火箭研制取得了重要突破。后续将在此基础上，加快重复使用运载火箭研制工作，持续提升航天运输系统综合性能，拓展便利进出空间能力，加速实现我国运载火箭升级换代，推动航天强国建设。（记者宋晨）

(责编：王静、杨光宇)

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