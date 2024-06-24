中国最大海上自营油田累计生产原油突破1亿吨
2024年06月24日05:33 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报北京6月23日电 （记者李婕）记者从中国海油获悉，中国海上最大自营油田——绥中36—1油田累计生产原油突破1亿吨，成为国内第一个生产原油超亿吨的海上油田。
绥中36—1油田位于渤海湾北部，于1993年投产，高峰年产原油超500万吨，累计探明石油地质储量超3亿吨。该油田目前拥有24座海上平台、545口油水井，日产原油超8900吨，是中国第一大原油生产基地渤海油田的主力油田。
绥中36—1油田地处北纬40度冰区，属于稠油油田，开采面临冰冻期和原油流动性差的双重挑战。中国海油首创注水强采稠油开发技术，在工艺、防砂等方面进行技术引进和革新，攻克了海上稠油开发这一世界级技术难题。
经过30多年开发生产，绥中36—1油田已开采区块的采出程度高达33.9%、整体含水率超过91.8%，工作人员对现有生产动态资料分析发现，地层中仍分布着可观的剩余油储量。
(责编：袁勃、赵欣悦)
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