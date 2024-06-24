本报北京6月23日电 （记者欧阳洁）记者从上海海关获悉，今年前5个月，长三角区域外贸进出口总值达6.4万亿元，规模创新高，同比增长6.1%，占全国进出口总值的36.6%。

其中，对共建“一带一路”国家进出口2.87万亿元，同比增长8.1%，占同期全国对共建“一带一路”国家进出口总值的34.5%；对RCEP其他成员国进出口1.96万亿元，同比增长5.5%，占同期全国对RCEP其他成员国进出口总值的37.1%。高新技术产品进出口1.56万亿元，同比增长8.4%，占全国同类商品进出口总值的35.2%。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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