金融业机构总资产达476.49万亿元
2024年06月24日05:34 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报北京6月23日电 （记者徐佩玉）中国人民银行发布的数据显示，截至今年一季度末，中国金融业机构总资产为476.49万亿元，同比增长8.5%，其中，银行业机构总资产为429.58万亿元，同比增长8.1%；证券业机构总资产为14.05万亿元，同比增长2.5%；保险业机构总资产为32.86万亿元，同比增长15.8%。
同期，金融业机构负债为434.97万亿元，同比增长8.5%，其中，银行业机构负债为394.49万亿元，同比增长8.1%；证券业机构负债为10.57万亿元，同比增长1.4%；保险业机构负债为29.92万亿元，同比增长17.1%。
(责编：袁勃、赵欣悦)
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